Deze vijf tweedehands auto’s zijn héél bijzonder, maar (nu nog) betaalbaar

Tegenwoordig zijn het vooral SUV’s en crossovers die bij autobouwers uit de fabriek rollen. Soms verlangen we terug naar een tijd dat nog écht bijzondere modellen werden gebouwd. Denk aan de vijf tweedehands auto’s die we in dit artikel uitlichten.

Het zijn de Chevrolet SSR en Plymouth Prowler die aanleiding vormen voor dit lijstje. In bovenstaande aflevering van de Occasion Battle nemen deze bizarre retrocreaties het tegen elkaar op. Beide zagen rond begin deze eeuw het levenslicht en zijn met bijna geen andere auto’s te vergelijken.

5 unieke tweedehands auto’s

Toch is het ons gelukt om nog vijf modellen te vinden die perfect in de categorie ‘obscure modellen’ passen. Voordeel is dat deze tweedehands auto’s (nu nog) enigszins betaalbaar zijn.

1. Chrysler Crossfire

Vergelijkbaar met de Prowler, maar een stuk minder exotisch, is de Chrysler Crossfire (2003-2007). De vier meter lange Amerikaan deelt zijn techniek met de eerste generatie Mercedes SLK en is geleverd als coupé en cabriolet.

Als SRT6 haalt de Crossfire 335 pk uit zijn 3,2-liter V6. De overige modellen maken gebruik van dezelfde motor, maar dan zonder compressor, waardoor ze een klap minder vermogen hebben: 218 pk. Als tweedehands auto is de Crossfire niet duur, met prijzen tussen de 4.000 en 10.000 euro.

2. Dodge Ram SRT-10

De Dodge Ram SRT-10 is op een geheel andere manier uniek dan de Chevrolet SSR. Achter zijn imposante grille ligt de 8,3-liter V10 uit de Viper, die een vermogen van 507 pk en 712 Nm levert.

De meer dan 2.300 kilo wegende pick-up bereikt er een topsnelheid van 248 km/h mee en kan in 4,9 seconden van stilstand naar 60 mph (97 km/h) sprinten. De Ram SRT-10 is van 2004 tot en met 2006 gebouwd. Als tweedehands auto zijn ze verrassend betaalbaar, met vraagprijzen van 20.000 tot 25.000 euro.

3. Ford Thunderbird

Net als de SSR en de Prowler is de elfde generatie Ford Thunderbird nooit officieel in Nederland geleverd. Hij staat op het platform van de Jaguar S-type en Lincoln LS, wordt aangedreven door een 3,9-liter Jaguar-V8 met 252 pk en is alleen geleverd met een vijftraps automaat.

Ford stopte al na vier jaar met de productie van de Thunderbird (2001-2005), want de verkopen vielen zwaar tegen (68.098 stuks). Als tweedehands auto kun je de 4,7 meter lange cabriolet voor tussen de 15.000 en 25.000 euro vinden.

4. Lincoln Blackwood

Nog zeldzamer dan de Chevrolet SSR is de Lincoln Blackwood, die van 2000 tot en met 2002 werd gebouwd en waarvan maar 3.383 stuks zijn verkocht.

Het model was een poging om de Ford F-150 een premiumuitstraling te geven, met de neussectie van de Lincoln Navigator en een laadbak die aan de buitenkant is afgewerkt met nephout. We vinden er in heel Europa maar één, waarvoor de verkoper slechts 15.000 euro vraagt.

5. Pontiac Solstice

Van de Opel GT (die recent ook in de Occasion Battle schitterde) waren ook twee Amerikaanse varianten: de Saturn Sky en de Pontiac Solstice. Van die laatste staat er op het moment van schrijven één als tweedehands auto te koop in Nederland. Bij de oosterburen is hij met vijf exemplaren slechts marginaal dikker gezaaid (prijzen tussen 10.000 en 14.000 euro).

Als 2.4 is de Solstice 179 pk sterk, de latere GPX heeft een 2,0-liter turbomotor met 264 pk. Van 2005 tot en met 2010 bouwde Pontiac zo’n 64.000 roadsters en slechts 1.266 coupés.

