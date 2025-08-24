Deel dit: Share App Mail Tweet

Vijf goedkope offroaders zijn leukere occasions dan je denkt

De zoektocht naar een goedkope offroader kan lastig zijn, maar is vooral ook heel leuk. Er is namelijk voor weinig geld veel aanbod. We lichten vijf occasions uit met ieder een eigen karakter.

Goedkoop is natuurlijk relatief. Bij dit soort oudere occasions met vierwielaandrijving kunnen reparatiekosten flink zijn. Daarbij zijn ze in veel gevallen niet echt zuinig, zelfs als ze een kleine motorisering hebben.

Vijf goedkope occasions zijn prima offroaders

Autovisie ging kort geleden op zoek naar een leuke offroaders tijdens een Occasion Battle, of kunnen we het beter ‘softroaders’ noemen? In onderstaande video leggen we het verschil uit.

Voor het budget van de Daihatsu Terios en Toyota Funcruiser RAV4 kun je ook andere leuke occasions vinden. We lichten er vijf offroaders uit.

Honda HR-V

De eerste generatie Honda HR-V verscheen eind vorige eeuw ten tonele. De atmosferische 1,6-liter viercilinder stuurt zijn 105 pk gewoonlijk naar de vooras. Wie daarmee niet offroad durft, moet zoeken naar een model met de optionele vierwielaandrijving.

Ook dan kun je er hooguit een softroad-stempel op drukken. Een echte terreinheld zal het nooit worden. Net als de meeste andere modellen in deze lijst is de HR-V uiterst betaalbaar. Prijzen voor occasions variëren van zo’n 1.500 tot 3.500 euro.

Kia Sportage

De Kia Sportage heeft als brave crossover toch niets in het terrein te zoeken? Klopt, zo kennen wij het model tegenwoordig. Maar de eerste generatie Sportage verdient met zijn ladderchassis, lage gearing en middendifferentieel met sperwerking zeker een plek op deze lijst.

De offroader was er als vijf- en driedeurs en een softtop behoorde tot de opties. Geïnteresseerd? Dan zul je buiten onze landsgrenzen moeten zoeken. In Nederland staat op dit moment geen enkele eerste generatie-Sportage te koop als occasions.

Land Rover Freelander

Met de Freelander koos Land Rover eind jaren 90 voor het eerst niet voor een ladderchassis. Toch werd deze Land Rover-light een groot succes. Helaas kampte de Britse softroader met diverse problemen, variërend van motorische en elektronische storingen tot mankementen aan de aandrijflijn.

De Freelander was er als drie- en vijfdeurs, met zowel een hard- als softtop. Occasions vind je al voor minder dan 2.000 euro. Maar veel exemplaren hebben een zwaar leven gehad.

Mitsubishi Pajero Pinin

De Pajero Pinin is kleiner dan de gewone Pajero. De offroader dankt zijn naam aan Pininfarina, dat hem voor de Europese markt bouwde. Hij is er als drie- en vijfdeurs en beschikt voor het terrein over vierwielaandrijving, lage gearing en een te sperren middendifferentieel. Geheel vrij van kwaaltjes is hij niet.

Zo is de GDI-motor met directe brandstofinspuiting niet zo simpel, robuust en betrouwbaar als bijvoorbeeld de RAV4-krachtbron. Prijzen beginnen onder de 3.000 euro. Met een ruimer budget kun je ook voor de Mitsubishi Pajero Evolution gaan.

Suzuki X-90

Ondanks zijn guitige voorkomen huisvest de X-90 serieuze offroad-hardware. Niet alleen staat het autootje op een heus ladderchassis, maar het heeft ook een lage gearing en automatisch sluitende vrijloopnaven. Zijn terreinkwaliteiten zijn daardoor beter dan je zou vermoeden.

Tegelijk stelt z’n bolle daklijn en onmiskenbare speelgoeduitstraling je mannelijkheid flink op de proef. De vreemde mix van serieuze techniek en speels design, doet je zowel glimlachen als je wenkbrauwen fronsen.