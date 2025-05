Deel dit: Share App Mail Tweet

Vijf coupé-occasions zijn nu erg betaalbaar

Auto’s met een coupé-daklijn zijn voor de fijnproever die design belangrijk vindt. Dat klinkt duur, maar er zijn voldoende betaalbare occasions te vinden.

We lichten niet enkel coupés uit, maar ook modellen die net niet aan die carrosserievorm voldoen. Wel zijn het allemaal uniek gestileerde tweedehands auto’s.

Autovisie reed tijdens de Occasion Battle met de Alfa Romeo Brera en Volkswagen Scirocco. In onderstaande video vertellen we je alles beide modellen.

Vind je de Alfa Romeo Brera en Volkswagen Scirocco niets? Dan zijn er gelukkig nog vijf goed alternatieven.

Audi TT Coupé

De Audi TT is net als de Brera en Scirocco niet de sportiefste, maar zeker niet suf. Daarbij zijn er van deze auto ook sportievere S- en RS-uitvoeringen gebouwd. Maar zelfs de minder prijzige versies zijn al een leuke verschijning.

De prijzen voor een Audi TT Coupé als occasion van de laatste generatie (vanaf 2014) beginnen bij zo’n 17.500 euro. Voor dit geld krijg je een 2,0-liter viercilinder turbomotor, die goed is voor een vermogen van 230 pk. De prijzen lopen op tot meer dan 80 mille voor auto’s met de 2,5-liter vijfcilinder.

Hyundai Veloster

Voordat het N-label van Hyundai, onder de bezielende leiding van het voormalige hoofd van de BMW M-divisie Albert Biermann, echt leuk sturende auto’s maakte, probeerde het met de Veloster al een sportieve, opvallende auto neer te zetten.

Dat laatste is in elk geval gelukt, want de Veloster heeft een bijzonder uiterlijk. Echt sportief was de auto op i30-basis niet en als occasion zijn ze dan ook al voor weinig geld te vinden. De prijzen beginnen bij zo’n 5.000 euro en lopen op tot 15.000 euro.

Opel Astra GTC

Breed, stoer en net als de Scirocco en Brera gebaseerd op een minder spectaculair model. De Opel Astra GTC is het antwoord van Opel op de Scirocco. Het liefst heb je hem als OPC met 280 pk en een sperdifferentieel, maar de 1.6 turbo met 180 pk is eveneens een leuke optie.

De 1.4 past met zijn 140 pk dan weer niet zo goed bij het sportieve uiterlijk, maar is wel de goedkoopste. De prijzen beginnen al bij minder dan 5.000 euro en lopen op tot meer dan 20 mille voor occasions met een lage kilometerstand.

Renault Mégane Coupé

Niet alleen als RS is er een leuke Coupé van de Renault Mégane te koop, het model is met tal van viercilinders geleverd. De instappers zijn niet sportief, maar wel goedkoop. Voor zo’n 2.500 euro rijdt u al een Mégane Coupé met de 110 pk 1.6.

Opvallend: de écht sportieve RS-occassions zijn al voor 15.000 euro te vinden. Exemplaren met een extreem lage kilometerstand kosten 25.000 euro. Het lagere prijsniveau ten opzichte van de Brera en Scirocco komt doordat de nieuwprijs al veel lager lag.

Volvo C30

O ja, die was er natuurlijk ook nog. De Volvo C30 wordt, net als de Brera, vaak over het hoofd gezien. Maar dat is volkomen onterecht, want de compacte, stoere Zweed heeft een leuk design en was optioneel met een 230 pk sterke vijfcilinder turbomotor, een R-design bodykit en 18-inch wielen leverbaar.

Desondanks rijdt hij minder sportief dan de Scirocco, maar hij is dan ook een stuk goedkoper. In Nederland koop je al een C30 voor iets meer dan 1.000 euro. De prijzen lopen op tot maximaal 20 mille voor de duurste occasion.

