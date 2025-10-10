Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze ruige, vergeten offroad-occasion is nu verassend betaalbaar

Er zijn nog maar weinig échte offroaders. De modellen die er wel zijn, zijn door onder meer bpm vaak schreeuwend duur. Ook zonder diepe zakken wil je kunnen genieten van het crossen door beekjes, bosgebieden en zandheuvels. Misschien is een Opel Frontera-occasion dan de oplossing.

Eerder testten we al in de Occasion Battle-rubriek betaalbare offroaders. Die video zie je boven dit artikel. Zijn je die te klein, overweeg dan deze Opel Frontera, een tereinwagen die absoluut niet vergeten mag worden. Het is een stevige, hoge terreinauto die zeer populair was in zijn tijd. Inmiddels is het niet meer zo’n gewilde occasion, en dat is zonde.

Opel Frontera was ooit een échte offroader

De Opel Frontera kwam in 1992 op de markt en voldeed aan de toenemende vraag naar stoere offroaders die ook op het asfalt presteren. De Frontera bleef in productie tot en met 2004. In 2024 heeft het merk de naam aan een compleet nieuw gezicht gegeven. Het is tegenwoordig geen terreinwagen meer, maar een crossover die op het onverhard niets te zoeken heeft.

De Frontera werd ontwikkeld in samenwerking met het zusterbedrijf Isuzu en deelt daarom ook zijn onderstel en veel technische componenten met bepaalde Isuzu-modellen. Hij gebaseerd op de Japanse Isuzu Wizard, die in Amerika door het leven ging als de Isuzu Rodeo.

Ook een praktische gezinsauto?

De Opel Frontera werd in twee uitvoeringen aangeboden. De Frontera Sport, een driedeursmodel met korte wielbasis en daardoor uitermate geschikt voor offroadgebruik. Het langere vijfdeursmodel had ook zijn offroadcapiciteiten, maar was door zijn grootte ook geschikt als gezinsauto. Er waren verschillende viercilinder benzine- en dieselmotoren leverbaar. In 1998 introduceerde Opel een opgefriste Frontera met een nieuwe reeks motoren, waaronder de krachtige 3,2-liter V6 met 218 pk. Klinkt leuk, maar het plezier vergaat je aan de pomp. De zescilinder is immers erg dorstig.

Op onverhard terrein voelt de Frontera-occasion zich als een vis in het water dankzij zijn vierwielaandrijving, ladderchassis en lage gearing. Dertien jaar lang bleef deze terreinauto in productie, en in totaal gingen er zo’n 320.000 stuks over de toonbank. Tegenwoordig is deze Opel Frontera niet meer zo populair, eigenlijk helemaal niet. Daardoor kun je ze voor weinig geld oppikken. Het aanbod is helaas niet groot.

Niet probleemloos

De afname in populairiteit komt omdat dergelijke auto’s duur zijn om te rijden. Met name het verbruik is een afknapper. Daar komt nog eens bij dat de Opel Frontera niet vrij is van technische problemen. Een veel voorkomend euvel is olielekkage. Bij occasionmodellen met een dieselmotor moet bovendien gewaakt worden voor oververhitting. Het is belangrijk om regelmatig de koelvloeistof te controleren, de waterpomp en radiator op slijtage te inspecteren en deze onderdelen tijdig te vervangen.

Prijskaartje Opel Frontera-occasion

Op Gaspedaal.nl staan momenteel drie exemplaren te koop, waarvan de duurste occasion 4.450 euro kost en 222.000 kilometer op de klok heeft. Voor een Opel Frontera uit 2003 met een 2,2-liter benzinemotor betaal je ongeveer 304 euro per kwartaal aan wegenbelasting.

Bij robuuste offroader-occasions kan de motorrijtuigenbelasting flink oplopen. Met 304 euro per kwartaal aan wegenbelasting is de Opel Frontera niet goedkoop, maar zeker ook niet de duurste. Dat maakt deze ruige Opel tot een verassend aantrekkelijke offroader.