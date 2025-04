Deel dit: Share App Mail Tweet

Vergeten occasion biedt veel lol nog geen 2.000 euro

Autorijden in Nederland is duur en voor moderne occasions wordt nog steeds fors geld betaald. Toch zijn er ook tweedehands auto’s te vinden die voor extreem weinig geld heel veel plezier bieden. We vinden een Ford SportKa voor nog geen 2.000 euro.

Niet direct wegklikken, want dit is geen gewone Ka. Ford heeft veel gedaan om deze uitvoering veel leuker en sportiever te maken.

Fors Sportka

Zo heeft de Ford Sportka vóór 22 mm meer spoorbreedte, extra negatief camber, 30 procent stuggere veren en een maar liefst 64 procent stijvere stabilisatorstang. Aan de achterkant is een dikkere torsieas met stijvere veren gemonteerd. Een set sportrubber om 16-inch wielen maakt de waslijst van aanpassingen compleet. Een echt sportieve occasion dus!

Dat hij echt leuker is dan een standaard Ka, blijkt ook uit een eerdere test van Autovisie: ‘De besturing is directer dan van een normale Ka en informeert net als het onderstel volop. Hij laat zich fantastisch een bocht inzetten en in het verdere verloop kun je hem moeiteloos met het gaspedaal bespelen.’

‘Neus naar binnen of de kont mee laten sturen: deze Ford kent alle trucs van een GTI. Je gaat er schandalig veel harder mee dan met een Ka zou moeten kunnen. De achterkant is zelfs bereid tot hilarische, maar eenvoudig te corrigeren glijpartijen. De motor barst niet uit zijn behuizing van brute spierkracht, maar het is een sportief ingesteld machientje. Hij hangt hijgerig aan het gas, draait door zijn korte slag gewillig toeren en met de close ratio vijfbak ben je actief in de weer.’

Spotgoedkope occasion

Het aanbod Ford Sportka-occasions in Nederland is klein. Op Gaspedaal.nl vinden we slechts één exemplaar. Deze komt uit 2008 en heeft een kilometerstand van 161.119 kilometer.

Spotgoedkoop is hij zeker. De occasion wordt aangeboden voor net geen 2.000 euro. Let wel, deze generatie Ka kan nog weleens roesten. Waar je nog meer op moet letten vertellen we in onderstaande video. We testen de Streetka, het cabrio-broertje van de Ford Sportka.

