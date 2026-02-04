Deel dit: Share App Mail Tweet

Vergeten BMW-hybride is 30+ jaar oud en nog steeds indrukwekkend: moderne versie kost 10.000 euro

Ook in 1991 grepen overheden al in om het wagenpark te vergroenen. Zo meldde Californië destijds dat in 1998 2 procent van de autoverkopen nul emissie moest hebben. BMW ging mede daarom aan de slag met een EV en hybride die vandaag de dag nog indrukwekkend is.

Op de IAA 1991 presenteerde BMW de E1, een EV die zijn tijd ver vooruit was. Overigens liet Volkswagen hetzelfde jaar ook een bijzondere ei-vormige hybride zien, genaamd de Chico.

BMW E1

De BMW E1 was in eerste instantie volledig elektrisch en kreeg een 19 kWh-accupakket dat een elektromotor op de achteras aandrijft. Het vermogen was slechts 45 pk, de actieradius 249 kilometer en in twee uur was de accu weer vol.

Na het eerste studiemodel (Z11) kwam er in 1993 de Z15. Ook deze auto ging niet in productie, maar er werden er wel twee gebouwd. Een was volledig elektrisch en had een topsnelheid van 130 km/h en de andere werd een hybride.

Deze hybride maakt gebruik van een motorfiets-viercilinder van een BMW K1100. Beide auto’s waren gemaakt van aluminium en kunststoffen en wegen zo’n 900 kg.

BMW i3-occasion voor minder dan 10.000 euro

Hoewel de BMW E1 nooit in productie ging, volgenden er wel kleinere BMW’s in de vorm van 3-serie Compact en 1-serie, maar de echte spirituele opvolger van de E1 is de i3 die in 2023 werd gepresenteerd. Volledig elektrisch en optioneel met een brandstofmotor als range-extender, de BMW i3 is zowel qua techniek als uiterlijk een bijzondere verschijning.

Desondanks kun je nu al een BMW i3 voor minder dan 10.000 euro kopen. Voor dat budget kun je al 25 occasions vinden. Het merendeel heeft dan enkel de elektrische aandrijflijn met dus de beperkte range van zo’n 320 kilometer (WLTP), maar een klein deel beschikt ook over de 647cc tweecilinder range extender.

De bijzondere BMW i3 ziet er ook vandaag de dag nog uit als een concept car voor de straat. Overigens kennen ze niet overal ter wereld dit model. De term ‘i3’ betekent in China heel wat anders.