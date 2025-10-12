Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze vergeten 205 GTI-broer is wél een betaalbare occasion

Onbekend maakt niet onbemind. De Peugeot 309 GTI werd in zijn tijd overschaduwd door de 205 GTI, maar is minstens even leuk. Daarnaast zijn 309-occasions een stuk goedkoper.

De Peugeot 309 GTI kwam in 1986 op de markt en stond technisch heel dicht bij de iconische 205 GTI, maar dan met een eigen karakter. Het merk Talbot ontwikkelde de auto en wilde hem als ‘Arizona’ verkopen. Toen Peugeot het project overnam, besloot men om de auto als 309 te lanceren. Als occasion is hij tegenwoordig zeldzaam; slechts af en toe duikt een exemplaar op.

De cijfers van een Peugeot 309 GTI

De Peugeot 309 GTI deelt dus veel techniek met de 205 GTI. Hieronder vallen het onderstel en de bekende 1,9-liter viercilinder met 130 of later 160 pk (in de 309 GTI 16). Hij heeft een langere wielbasis en iets grotere spoorbreedte. Daardoor is hij stabieler, zonder zijn Franse speelsheid te verliezen. Wat daar ook aan bijdraagt, is het lage gewicht van 948 kilogram. De 0 tot 100-sprint duurt 8,0 seconden en de topsnelheid ligt op 206 km/h. Cijfers die eind jaren allerminst verkeerd waren.

Binnenin tref je geen luxe, maar een sfeer die doet denken aan een tijd waarin sturen belangrijker was dan schermen. De stoelen zijn stevig, de meters helder en het dikke driespaaks sportstuur nodigt uit om vastgepakt te worden. Dat deze auto niet zoveel aandacht kreeg als de 205 GTI is ook een voordeel: 309-occasions zijn ongeveer de helft van de prijs van 205-modellen.

Aandachtspunten van de Peugeot 309 GTI

De Peugeot 309 GTI is inmiddels een klassieker en dat brengt typische ouderdomsverschijnselen met zich mee. Roest is de grootste vijand, vooral bij de dorpels, wielkasten en onderzijde van de carrosserie. Ook de bevestigingspunten van de achteras verdienen inspectie, want door metaalmoeheid kunnen ze speling krijgen.

Controleer ook de staat van de benzineleidingen en elektronica, want oxidatie komt regelmatig voor bij Franse auto’s uit deze periode. De motor van deze occasion zelf is robuust, mits goed onderhouden; controleer dus op olieverbruik en lekkage bij de koppakking. Verder zijn onderdelen van de Peugeot 309 GTI inmiddels niet altijd even goed meer te vinden, vooral originele carrosseriedelen zijn schaars.

Twee occasions

Er staan op dit moment twee stuks van de Peugeot 309 GTI te koop op Gaspedaal.nl. Geen van beide occasions is de speciale ‘16’-uitvoering, zoals we in bovenstaande Peters Proefrit-video zien. De goedkoopste van de twee komt uit 1993, kost 10.950 euro, heeft 223.828 kilometer op de teller en staat op Belgisch kenteken. De andere komt uit 1988, kost 11.900 euro, heeft 141.001 kilometers gereden en staat nu op Spaans kenteken. Je zult dus eerst een bezoekje moeten brengen aan de RDW voordat je ermee de weg op kan.

