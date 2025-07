Deel dit: Share App Mail Tweet

Veilige luxe-SUV is een bereikbare occasion

Stel je wil een veilige, comfortabele en praktische auto voor je steeds verder groeiende gezin. Dan is een luxere occasion als de Volvo XC90 helemaal geen slecht idee.

De tweede generatie Volvo XC90 mag dan wel een auto onder de Chinese vleugels van Geely zijn, dat neemt niet weg dat de occasion een waardige opvolger voor zijn voorganger is. De auto is namelijk nog steeds een ruime, luxe en zelfs een beetje offroad-capabele bolide.

Techniek van de Volvo XC90

Onder de motorkap van de Volvo XC90 vind je altijd een 2,0-liter viercilinder, met enkelvoudige of dubbele drukvulling terug. Benzine-occasions zijn de T5 met 250 tot 254 pk en de T6 met 310 pk. Daarnaast is er de plug-in hybride T8 Twin Engine, die 400 pk produceert. Dieselen kun je ook met de D4, die 190 pk levert en de D5 met 225 tot 235 pk.

De Volvo XC90 komt altijd met een achttraps automaat. Daarnaast heeft de occasion bijna altijd vierwielaandrijving, Haldex-koppeling. Dit houdt in dat de achterste wielen bijspringen als de voorste grip dreigen te verliezen. De D4 doet het daarentegen alleen met voorwielaandrijving. De T8 plug-in heeft verder een speciale ERAD-koppeling (Electric Rear Axle Drive) die de aandrijving naar de achterwielen regelt en energie terugwint.

Aandachtspunten van een Volvo XC90-occasion

Over die ERAD-koppeling gesproken, die gaat bij occasions nog weleens stuk en dat is duur. Regelmatige vloeistofwissels verlengen verder de levensduur van de automatische transmissie en de Haldex-koppeling. Al met al goed om dus de onderhoudshistorie van de auto te onderzoeken. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Volvo XC90 schreven.

Verder zijn er nog wat aandachtspunten die moeilijk van tevoren te controleren zijn bij een Volvo XC90-occasion, maar die je misschien wel wil weten voordat je er eentje koopt. Zo zijn controlepunten bij de diesels EGR-vervuiling en problemen met de EGR-koeler. Verhoogd olieverbruik en versleten balans as-modules komen weleens voor bij zowel de benzine- als dieselmotoren.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze zwarte Volvo XC90, uit bouwjaar 2016, in het Noord-Hollandse Den Oever. De occasion is uitgevoerd als T8 Twin Engine-versie en heeft 186.977 kilometer op de klok staan. De vraagprijs is 26.950 euro, terwijl de catalogusprijs 81.239 euro bedroeg.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.