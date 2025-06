Deel dit: Share App Mail Tweet

Veilige gezins-occasion met sportief randje is een betaalbare optie

Een gezinsauto mag natuurlijk niet al te saai zijn, maar moet wel veilig zijn. Aan dat profiel voldoet de Volvo V60 als occasion met vlag en wimpel.

Zoals altijd onderscheidt de Volvo V60 zich van zijn concurrentie door zijn veiligheid, ergonomie en zitcomfort. Het Zweedse merk wilde het model daarbij een sportievere uitstraling geven om meer bij de Duitse concurrenten in het segment aan te sluiten.

Techniek van de Volvo V60

Het motorengamma bestaat uit geblazen viercilinders, vijfcilinders en zescilinders. Benzine-viercilinders zijn de 1,5-liter met 122 pk, de 1,6-liter met 150-180 pk en 2,0-liter met 152-306 pk. De 3,0-liter zescilinder gereserveerd voor de T6 en de Polestar-versie en produceert 304-367 pk.

Dieselen kun je bij de Volvo V60 met een 115 pk sterke 1,6-liter viercilinder, een 2,0-liter vijfcilinder (136-163 pk), een 2,0-liter viercilinder met mechanische compressor, goed voor 120-225 pk, of een 2,4-liter vijfcilinder die 163-215 pk produceert. Er is ook een hybride-occasion, die dat laatste motorblok combineert met een elektromotor en een 11 kWh-accupakket.

Meestal heeft de Volvo V60 voorwielaandrijving, maar de topmodellen hebben vierwielaandrijving met een Haldex-koppeling. Dat betekent dat de achterste wielen bijspringen als de voorste tractie dreigen te verliezen. Naast een handgeschakelde zesversnellingsbak zijn er ook occasions met één van de drie automatische transmissies: een zesbak met dubbele koppeling, een zesbak met koppelomvormer en een achttraps automaat.

Aandachtspunten van een Volvo V60-occasion

Als de automatische transmissie van een occasion hapert of slipt is dat meestal een voorbode van een prijzige (deel)revisie.

Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Volvo V60 schreven.

Verder kunnen occasions mogelijke inlaatvervuiling hebben, maar dat is van tevoren niet te controleren. Daarentegen kun je wel snel via de RDW checken of je Volvo V60 onder een EGR-terugroepacties valt.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze zilvergrijze Volvo V60, uit 2014, in het Noord-Brabantse Waalwijk. De occasion heeft het 2,4-liter vijfcilinder diesel-motorblok, gekoppeld aan een elektromotor, waardoor de kracht uitkomt op 220 pk. Het schakelen gebeurt met een automatische zesbak, die alle vier de wielen aandrijft. De auto heeft 196.744 kilometer op de teller en kost 8.750 euro. De catalogusprijs was 71.058 euro.

Wil je nou iets groters én sportievers dan de Volvo V60 als occasion, bekijk dan deze video, waarin we de Volvo V70 R vergelijken met een Saab 9-3 Turbo X.