Alles aan deze heerlijke Italiaanse occasion is exclusief, behalve de prijs

De Lancia Kappa Coupé is niet alleen een stijlvolle Gran Turismo, maar ook een beetje een eigenzinnige buitenstaander. Als occasion is dit model zeer exclusief, maar daar is zijn prijskaartje meestal niet naar.

De Lancia Kappa Coupé presenteert zich met zijn lange portieren, lage daklijn en stijlloze portieren als een elegante reisauto voor de fijnproever. Het ontwerp komt van Centro Stile Lancia en heeft ingetogen lijnen en verfijnde details. Verwacht hier geen uitgesproken sportcoupé met agressieve spoilers, maar een chique occasion-alternatief voor Duitse coupés uit dezelfde periode. Verder onderstrepen de productiecijfers het exclusieve karakter: er werden maar 3.263 stuks geproduceerd.

Lancia Kappa Coupé als comfortabele Gran Turismo

Zie de Lancia Kappa Coupé vooral als een comfortabele Gran Turismo met sportieve inslag. Nederlandse kopers konden kiezen uit twee atmosferische motoropties: een 2,4-liter vijfcilinder met 175 pk of een 3,0-liter Busso-V6 met 204 pk. Dit motorblok is legendarisch en werd ook gebruikt in de Alfa Romeo SZ.

In het buitenland waren ook versies met geblazen motorblok beschikbaar: een 2,0-liter viercilinder met 205 pk en een even grote vijfcilinder met 220 pk. De motoren van deze occasion staan vooral bekend om hun soepele karakter.

(Afbeelding: AutoTrack / Garage Hendriks Rijkevoort)

(Afbeelding: AutoTrack / Garage Hendriks Rijkevoort)

De aandrijving gaat via de voorwielen en het schakelen gebeurt met een handgeschakelde vijfbak of viertrapsautomaat. Het onderstel van de occasion is afgestemd op stabiliteit en comfort, met voldoende reserves om ook stevig door te rijden.

De Lancia Kappa Coupé voelt zich het meest thuis tijdens lange ritten, waar hij moeiteloos kilometers verslindt en zijn inzittenden in alle rust laat reizen. Zijn rijbeleving draait minder om messcherpe feedback en meer om rust en verfijning. Ook het interieur maakt indruk met zijn luxe materialen en heerlijke ruime stoelen. Een andere occasion met geweldig comfortabele stoelen is deze Volvo V70 R.

Aandachtspunten van een Lancia Kappa Coupé

Een zeer belangrijk punt van aandacht bij de Lancia Kappa Coupé is roest: controleer bij een testrit wat de staat is van de wielkasten en de dorpels. Check verder of alle elektronica werkt, dat al bekendstond als minder betrouwbaar, maar de leeftijd van de occasion heeft dit geen verder goed gedaan. Ook is het altijd verstandig om de onderhoudsgeschiedenis grondig te controleren.

Zoveel kost de Italiaanse coupé als occasion

Er staan momenteel maar twee occasions op Gaspedaal.nl te koop. Beide beschikken over de 2,4-liter vijfcilinder. De goedkoopste Lancia Kappa Coupé van het stel is een grijs model uit 1998 en kost maar 2.999 euro. Daarvoor moet je wel genoegen nemen met een tellerstand van 310.227 kilometer en de nodige gebruikssporen. Wij kozen voor de duurdere van het tweetal, die ook direct een flink stuk duurder is.

(Afbeelding: AutoTrack / Garage Hendriks Rijkevoort)

(Afbeelding: AutoTrack / Garage Hendriks Rijkevoort)

De blauwe Lancia Kappa Coupé op de foto’s komt uit 1998 en wordt in het Noord-Brabantse Rijkevoort verkocht. Zijn prijs bedraagt 24.500 euro, wat acht keer duurder is dan het andere model. Maar voor dit geld krijg je wel een auto die netter is en maar 46.365 kilometer op de klok heeft.

Helaas zit hier wel nog een klein addertje onder het gras: de occasion staat nog op Duits kenteken, dus moet hij eerst in Nederland worden ingevoerd, voordat je ermee kunt rijden. Overigens is dat importeren best eenvoudig.