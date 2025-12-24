Deel dit: Share App Mail Tweet

Vanaf 2026 kun je wegenbelastingvrij rijden met deze unieke BMW-camper

De wegenbelasting voor campers is vanaf 2026 fors hoger, behalve voor deze unieke BMW. Hij wordt volgend jaar 40 jaar oud waardoor je wegenbelastingvrij kunt kamperen.

Als je nu een kampeerauto hebt, die geen oldtimer is, dan ga je binnenkort dubbel zoveel motorrijtuigenbelasting (mrb) betalen. Hierdoor worden oldtimers aantrekkelijker.

Vixen 21TD

Deze camper is strik genomen geen BMW, maar een Vixen. Hij is bedacht en ontworpen door William Collins Jr. De techneut was onder andere verantwoordelijk voor de Pontiac GTO en een belangrijke speler bij DeLorean.

Deze camper is dan ook een bijzonder samenraapsel van autotechniek. Om te beginnen ligt er achterin een M21-motor. De dieselkrachtbron werd ook gebruikt in onder andere de E28 BMW 5-serie en E30 3-serie. Zoals het een BMW-motor betaamt liggen de zes cilinders in lijn. Het slagvolume bedraagt 2,4 liter en met een turbo is de Duitse motor goed voor 115 pk. Overigens was hij er ook met 3,8-liter V6, maar die zijn nog minder geproduceerd.

Verder heeft deze Vixen 21TD een glasvezel carrosserie waarbij rekening is gehouden met luchtweerstand. De fabrikant beloofde destijds dat de camper slechts 7,8 liter diesel per 100 kilometer drinkt. Voeg hier nog luchtvering van Cadillac, een groot hefdak, huishoudaccu’s, een keuken, een dieselkachel en een toilet aan toe en je hebt een volwaardige, zuinige camper.

Dit kost de wegenbelastingvrije BMW-camper

De camper met BMW-motor ging 1986 in productie en na drie jaar stopte de bouw van de kampeerwagen al. Hierdoor zijn er minder dan 600 exemplaren geboren. Bij een Nederlandse verkoper vind je er vier met een prijskaartje van zo’n 50.000 euro. Goedkoop is het absoluut niet, maar de camper is toch een mooi stukje wegenbelastingvrije autohistorie.