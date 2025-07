Deel dit: Share App Mail Tweet

Van gehate Dodge Charger EV is nu één in ons land: dit kost hij

De traditionele musclecars belandden in een milde depressie toen Dodge vorig jaar de elektrische Charger Daytona onthulde. Geen bulderende V8, maar een elektromotor… Hoewel de EV later pas naar Europa komt, staat er nu al één exemplaar te koop in Nederland.

De nieuwe Dodge Charger komt er als sedan en als coupé, want hij vervangt ook de Challenger. Het exemplaar dat nu in Amsterdam wordt aangeboden is van de laatstgenoemde carrosserievariant. Het is Scat Pack-uitvoering die bovenaan de ladder staat, wat betekent dat-ie maar lieffst 679 pk heeft. Aan vermogen geen gebrek, aan emotie wel, luidt de kritiek van velen.

EV met vierwielaandrijving en nep geluid

Aan een krachtige Dodge heb je je handen vol (ask us how we know). Het zijn niet de meest verfijnde auto’s en het vermogen wordt allemaal naar de achteras gestuurd. Dat is de kick van rijden in een wilde musclecar. Maar in de elektrische Dodge Charger worden alle vier wielen aangedreven.

Daarnaast mist natuurlijk het geluid, toch? Ja, de luidruchtige V8 ontbreekt inderdaad in de nieuwe Dodge Charger, maar de fabrikant probeert dat te compenseren met artificieel geluid. De EV kan door een speaker aan de buitenkant van de auto motorgebrom afspelen wanneer je het stroompedaal intrapt. Een tikkeltje treurig, niet waar?

Dodge Charger is gigantisch zwaar

Maar daar houden de minpunten nog niet op. Het grote nadeel van EV’s komt ook in deze elektrische Dodge Charger pijnlijk naar voren. Dankzij de 93,9 kWh-accu en een buitenmaat van bijna 5,25 meter weegt dit bakbeest bijna 2,7 ton!

Het interieur. (Afbeelding: Autowereld / Carway Amsterdam) Het interieur. (Afbeelding: Autowereld / Carway Amsterdam)

Tja, niet zo vreemd dat de verkoop van deze EV in de Verenigde Staten flink tegenvalt. Daar begint de Scat Pack-variant bij zo’n 70.000 dollar, omgerekend een kleine 60.000 euro. Prijzig voor Amerikaanse begrippen. Ter vergelijking: een gloednieuwe Ford Mustang GT met dikke V8 kost er omgerekend nog geen 40.000 euro. Dealers moeten dan ook met flinke kortingen strooien om de EV’s de slijten.

Prijs van eerste elektrische Dodge Charger in Nederland

Mocht je na dit relaas toch nog geïnteresseerd zijn in de elektrische Dodge Charger, dan heb je geluk… Althans, een beetje. Er staat namelijk een exemplaar te koop in ons land. Daar houdt je geluk op. Want deze verkoper meent juist dat hij een flinke meerprijs kan vragen. Aan de elektrische Charger hangt namelijk een prijskaartje van 129.000 euro. Oef! Dat is veel geld. Maar goed, dan ben je voorlopig wel de enige die hier in dit elektrische slagschip rondrijdt.