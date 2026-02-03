Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Amerikaanse occasion is niet alleen heel bruut, maar ook een bereikbare jongensdroom

Als je een pure, rauwe sportwagen zoekt, denk je waarschijnlijk als eerste aan Europese iconen als een Porsche of een Ferrari. Wie het anders wil aanpakken, komt uit bij de Chevrolet Corvette C5 Z06. Dat is een compromisloze rijdersauto, die als occasion inmiddels verrassend bereikbaar is.

De Corvette is al decennialang het sportieve uithangbord van Chevrolet. De vijfde generatie (C5) betekende een enorme stap voorwaarts, vooral op technisch vlak. De Corvette C5 Z06 vormt het absolute hoogtepunt van die lichting. De occasion heeft weinig optische aanpassingen, maar wel meer focus op prestaties. Denk aan een lager gewicht, een strakker onderstel en een krachtige aandrijflijn. Niet verfijnd op Europese wijze, wel eerlijk en intens.

Amerikaanse sportwagen met racegenen

Onder de lange motorkap ligt een atmosferische V8. De Corvette C5 Z06 kreeg de LS6-motor: een 5,7-liter V8, die eerst 390 pk leverde. In occasions uit de latere bouwjaren produceert hij 405 pk. De kracht gaat via een handgeschakelde zesbak en een sperdifferentieel naar de achterwielen. Beide zijn achterin geplaatst, voor een ideale gewichtsverdeling. Dat resulteert in de praktijk in een occasion die makkelijk te besturen is, zeker voor zo’n krachtige auto uit deze periode.

(Afbeelding: AutoTrack / Auto-Oudewater)

De Corvette C5 Z06 onderscheidt zich verder met stijvere stabilisatorstangen, aangepaste dempers en bredere banden. Het interieur oogt sober, maar alles zit op de juiste plek. Verwacht geen overdaad aan luxe; de beleving staat centraal. Daar zijn de prestaties ook naar: de standaardsprint duurt 4,7 seconden en de topsnelheid van de occasion ligt op 275 km/h.

Aandachtspunten van de Corvette C5 Z06

De LS6-V8 staat bekend als robuust, maar opletten blijft belangrijk. Helaas zijn de klepveren een zwak punt, maar dat zul je nooit van tevoren kunnen zien. Wat je wel kunt controleren is de onderhoudsgeschiedenis van de occasion en hoe de auto schakelt. Meestal is dit de beste indicatie voor hoe een Corvette C5 Z06 is behandeld. Er is nog een extra probleem: de Electronic Braking Control Unit (EBCM, elektronische rembekrachtiging) gaat niet per se snel stuk, maar als dit wel het geval is, heb je een probleem. Deze modules worden voor de bouwjaren tot 2001 niet meer gemaakt, dus zul je moeten improviseren. Meer aandachtspunten van de ‘normale’ C5 kun je in de koopwijzer vinden.

Prijs van de occasion

In de Verenigde Staten zie je ze op bijna elke straathoek, maar hier in Nederland is de Corvette C5 Z06 een erg zeldzame occasion. Op dit moment staat er namelijk maar één model op Gaspedaal.nl te koop, voor 28.500 euro. Oplettende lezers zal het misschien al zijn opgevallen, maar dit zilveren model uit 2003 is een bekende van Autovisie. Deze ‘50th Anniversary Edition’ is namelijk exact de auto die testredacteur Peter Hilhorst in de video boven dit artikel rijdt. Ondertussen heeft de bolide 190.798 kilometer op de klok en staat hij te koop in het Utrechtse Oudewater.