V10 voor 6500 euro? Deze drie occasions geven tegengas tegen downsizing

Is kleiner fijner bij verbrandingsmotoren? Deze drie occasions met V10 geven tegengas tegen downsizing en hybridisering.

Liefhebbers van grote motoren hebben het tegenwoordig niet gemakkelijk. Wie houdt van de techniek, het geluid en de beleving van een grote motor, kan gelukkig nog steeds uit een behoorlijk ruim occasionaanbod kiezen. Binnen deze categorie verbrandingsmotoren is de V10 één van de meest exotische. Uit het aanbod van zo’n 180 occasions met deze motor op Gaspedaal.nl visten we drie opvallende exemplaren met een tiencilindermotor.

Dodge RAM SRT10 2004-2006 vanaf 22.000 euro

Met de montage van de 8,2-liter V10 uit de Dodge Viper verandert de Dodge RAM van een robuust werkpaard in een rap renpaard. Ook het onderstel, het remsysteem en het uiterlijk van de sportiefste RAM zijn grondig aangepast. In Nederland is de Dodge RAM een populaire keuze voor ondernemers die een kruising zoeken tussen een bedrijfsauto en een personenauto.

De SRT10 is in ons land een zeldzaamheid. Het enige aanbod op Gaspedaal.nl is een zilvergrijze uit 2005. De montage van een lpg-installatie is slecht nieuws voor puristen, maar wel zo aangenaam voor de portemonnee. De vraagprijs is exclusief btw.

BMW M6 2005-2010 vanaf 28.000 euro

De atmosferische tiencilinders die BMW voor Williams F1 ontwikkelde, behoren tot de technische en akoestische hoogtepunten van de sport. In 2005 presenteert het merk de eerste V10 voor straatgebruik. Net als zijn autosportverwant is de S85B50 extreem hoogtoerig. Het piekvermogen komt pas bij 7.750 toeren vrij.

Deze ode aan de motorbouwkunst is gebruikt in de M5 en de M6. De coupé heeft de opvallendste vormgeving en de gunstigste instapprijs. Een zilvergrijze M6 uit 2005 met iets minder dan 200.000 kilometer kost 27.950 euro. Dat loopt op tot 69.950 euro voor een M6 Cabrio uit 2010 met 37.000 kilometer.

Audi S6/RS6 (C6) 2006-2010 vanaf 6.500 euro

De Audi S6 is momenteel veruit de goedkoopste auto met een V10 op de occasionmarkt. Slechts 650 euro per cilinder kost de voordeligste, een witte Avant uit 2007 met grote, zwarte wielen. Dat is helemaal niet veel geld voor een vijfpersoons sportcombi met een 5,2-liter V10 en een vermogen van 435 pk.

Zeker niet als je bedenkt dat een Lamborghini Gallardo met (bijna) dezelfde motor minstens een ton meer kost. Daar wringt dan ook meteen de schoen, want de kosten van onderdelen en onderhoud van beide modellen ontlopen elkaar weinig en liggen op behoorlijk hoog niveau. Wie de exotische Audi daarom liever met wat meer zekerheid koopt, scoort voor 17 mille een S6 Avant uit 2009 met een recent vernieuwde motor en – het is even slikken – voor 50.000 euro aan facturen.