Unieke Taxi-filmauto te koop in Nederland als occasion

Soms kom je op verkoopsites als Marktplaats bijzondere occasions tegen. Zo vinden we een Peugeot 407 die is omgebouwd naar de specificatie van de filmauto uit Taxi 4.

In originele Taxi uit 1998 was een Peugeot 406 de hoofdrolspeler. Deze werd bij het vierde deel van de reeks vervangen door de 407. Het verhaal speelde zich nog steeds af in Marseille.

Taxi-filmauto

De occasion die nu wordt aangeboden in Nederland is niet de originele filmauto. De Peugeot 407 is voorzien van een bodykit geïnspireerd op de film. De auto komt niet helemaal overeen. Zo mist hij luchthappers op de motorkap, C-stijl en op het dak.

Desondanks is goed te zien wat de eigenaar van de Peugeot 407 met de occasion heeft willen doen en kloppen veel andere kenmerken. De sedan is in ieder geval een unieke verschijning.

Occasion te koop in Nederland

Onder de motorkap van de Peugeot 407 ligt de 1,8-liter viercilinder die goed is voor 125 pk en 170 Nm aan koppel. Deze krachtbron is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. De occasion komt uit 2007 en heeft 133.037 kilometer op de teller staan. Hoeveel geld de eigenaar voor de occasion wil hebben, vermeldt de advertentie niet.