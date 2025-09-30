Deel dit: Share App Mail Tweet

Unieke Kei Car met supercharger en AWD is erg betaalbaar

Ben je op zoek naar een unieke occasion, maar wil je niet veel geld uitgeven? Dan is deze Kei Car een originele keuze. Zijn naam is Subaru R2 en hij heeft vierwielaandrijving en een supercharger.

De R2 is nooit in Nederland geleverd en is speciaal gebouwd voor de Japanse markt. Hij valt met zijn compacte buitenmaten en motor in Kei-klasse waardoor hij in zijn thuisland een rijdend belasting- en verzekeringsvoordeel is.

Unieke Kei Car

In Nederland zie je dit soort Kei Cars eigenlijk nooit en deze Subaru R2 is al helemaal uniek. Overigens heeft deze occasion een niet-originele neus waardoor het de kenmerkende designtaal van Subaru mist.

Supercharger en AWD

Toch is de kleine occasion het uitlichten waard. Alleen al om zijn techniek, want een 658 cc-viercilinder die met behulp van een supercharger 63 pk levert, zien we in ons land nooit. Helemaal bijzonder is dat deze versie beschikt over een AWD-systeem met een viscokoppeling.

In dagelijkse omstandigheden is de occasion dus gewoon een voorwielaandrijver. Overigens maakt hij altijd gebruik van een CVT-automaat. De ‘Sportshift’ simuleert verschillende zeven verzetten, maar het blijft een CVT.

Prijs van de occasion in Nederland

Het interieur van de gekke Kei Car is erg minimalistisch en vol harde kunststoffen. Het is immers een goedkope auto uit de kleinste Japanse klasse die ook nog eens 20 jaar oud is. Overigens valt de kilometerstand van 133.028 nog erg mee.

De verkoper vraagt iets meer dan 6.500 euro voor de Subaru R2-occasion. Dit betekent dat je relatief betaalbaar in iets bijzonder kunt rijden. Daarbij zullen de terugkerende kosten meevallen. De vierdeurs weegt slechts 878 kg.