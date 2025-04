Deel dit: Share App Mail Tweet

Unieke Japanse hot hatch is de occasion die je wil

Sportieve auto’s zijn er in alle smaken en maten, dus waar moet je beginnen met zoeken naar een occasion? Als je betrouwbaarheid en scherpe rijderskarakteristieken hoog in het vaandel hebt staan is de Honda Civic Type R een goeie optie.

De Type R is met zijn atmosferische motorblok één van de laatste der Mohikanen, wat betreft zijn generatiegenoten. Dat heeft er wel voor gezorgd dat het motorblok van de occasion over de jaren lekker betrouwbaar is gebleken.

Sportieve Honda Civic Type R

De Honda Civic Type R heeft als basis de welbekende 2,0-liter viercilinder (zestienklepper). Deze is, ten opzichte van de generatie daarvoor, meer afgesteld op trekkracht bij lage toerentallen. De variabele klepbediening schakelt voortaan bij een lager toerental van 5400 omwentelingen per minuut al over naar de snelle nokkenasprofielen en de overgang is minder nadrukkelijk voelbaar. Het maximum koppel van 193 Nm komt bij 5.600 tpm vrij. Het piekvermogen van 201 pk wordt bij 7.800 toeren afgegeven en de begrenzer treedt bij 8.200 tpm in werking.

Dat alles zorgt ervoor dat de Civic Type R-occasion de standaardsprint aflegt in 6,6 seconden en de topsnelheid 235 km/h bedraagt. Net als de reguliere Civic heeft de Type R een semi-onafhankelijke achteras in plaats van de mooiere multilink-constructie van de vorige generatie. Het onderstel is verder 15 millimeter verlaagd, heeft stuggere rubbers en 20 mm extra spoorbreedte op de achteras.

Let hier op bij een Honda Civic Type R-occasion

Door hoge toerentallen en (te) snel schakelen slijt de zesversnellingsbak mogelijk sneller. Als de tweede of derde versnelling permanent kraakt of haakt, helpt alleen revisie, wat een dure grap is. Versleten koppelingen en/of een rammelende drukgroepen kunnen ook bij lage kilometerstanden voorkomen. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Honda Civic Type R schreven.

Motorische problemen zijn bij deze Civic-occasion zeldzaam en ontstaan alleen door oliegebrek of mechanische mishandeling. Het VTEC-systeem en de kettingspanner werken op oliedruk. Hierdoor zijn tijdige oliewissels, met hoogwaardige motorolie, een absolute voorwaarde voor een lange levensduur. De klepspeling moet elke 40.000 kilometer worden gecontroleerd/afgesteld.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze witte Honda Civic Type R (2010) in het Gelderse Bredevoort. Het betreft de gelimiteerde ‘White edition’, met 135.471 kilometer op de teller. De vraagprijs voor de occasion is 16.990 euro, terwijl de catalogusprijs 40.448 euro is.