Deze uniek gestileerde occasion is een betaalbare optie

Als je een fan bent van de Outlander en de ASX, maar niet gecharmeerd bent van hun maten, kom je bij de Mitsubishi Eclipse Cross uit. Deze occasion is wel een hoogzitter, maar niet uit de kluiten gewassen.

Japanse crossovers hebben vaak een bepaalde eigenzinnigheid en daar is de Mitsubishi Eclipse Cross ook zeker niet vies van. De styling is controversieel, maar de hoogzitter heeft over het algemeen een betrouwbare reputatie. Toch is het verstandig om op te blijven letten bij de aankoop van een occasion.

Techniek van de Mitsubishi Eclipse Cross

De Mitsubishi Eclipse Cross komt maar met twee smaakjes aan motoren. De vroege occasions hebben een 1,5-liter viercilinder benzinemotor met turbolader, die 163 pk produceert. Het faceliftmodel heeft de plug-in hybride-aandrijflijn uit de Outlander PHEV. Die bestaat uit een 2,4-liter viercilinder benzinemotor, die twee elektromotoren ondersteunt. De PHEV produceert 188 pk en beschikt over een 13,8 kWh-accupakket. De elektrische actieradius is maximaal 45 kilometer.

De 1,5-liter Mitsubishi Eclipse Cross heeft een handgeschakelde zesversnellingsbak of een cvt-automaat. Daarnaast zijn er occasions met voorwiel- of vierwielaandrijving. De PHEV heeft altijd vierwielaandrijving.

Aandachtspunten van een Mitsubishi Eclipse Cross-occasion

De Japanner heeft in totaal vier terugroepacties openstaan. Check daarom goed bij de RDW voor je een occasion koopt welke er van toepassing zijn voor jouw keuze. De eerste twee zijn voor hetzelfde probleem, maar dan met verschillende foutcodes:

“De FCM (Front Collision Mitigation) heeft te gevoelige detectie van objecten en kan hierdoor vroegtijdig de remmen in werking stellen. Het vroegtijdig in werking stellen van de remmen kan leiden tot het onverwacht tot stilstand komen van het voertuig.” Lees voor verdere aandachtspunten de koopwijzer die we eerder over de Mitsubishi Eclipse Cross schreven.

De derde en vierde terugroepactie van de Mitsubishi Eclipse Cross-occasion zijn dan wel weer wat verschillend: “De spatschermrand rechtsvoor kan losraken.”

“De ABS/ASC ECU-software bevat een fout. Hierdoor kunnen de actieve veiligheidssystemen, ABS, ACC, FCM, BAH en s-AWC, uitvallen. Indien de systemen uitvallen kan dit de voertuigstabiliteit in gevaar brengen.”

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze grijze Mitsubishi Eclipse Cross, uit bouwjaar 2018, in Nijmegen. De occasion heeft 106.504 kilometers op de klok en kost 15.900 euro. Hiervoor krijg je een bolide met het 1,5-liter motorblok en een handgeschakelde transmissie. De catalogusprijs bedroeg 29.389 euro.

