Ultraluxe Mercedes S-klasse is inmiddels spotgoedkope occasion

Binnenkort wordt de nieuwe Mercedes-Benz S-klasse onthuld. Het zal vast een prijzig apparaat worden, gezien voor de huidige generatie ook minstens 135.000 euro moet worden afgerekend. Wie tevreden is met een ouder S’je, kan voor veel minder al van de ultieme luxe (van weleer) genieten.

Wat betreft luxesedans, gaat er maar weinig boven de Mercedes-Benz S-klasse, toch? Het is de maatstaf in dit segment. Er zijn wel concurrenten. Denk aan de BMW 7-serie en Audi A8, maar ook de vaak vergeten Lexus LS. Die Japanner in zijn dikste vorm zette Autovisie een poosje geleden tegenover de S-klasse. Die video van de Occasion Battle zie je hierboven.

W221-generatie als occasion

Over welke S-klasse hebben we het precies? De W221. Dat is de vijfde generatie S-klasse, voor degenenen bij wie de modelcodes van Mercedes een beetje zijn weggezakt. Deze liep tussen 2005 en 2013 van de productieband. Net als alle andere S’en, kwam ook deze in allerlei variaties. Van een 2,1-liter viercilinder dieselmotortje, tot een 1.000 Nm sterke V12 en alles daar tussenin. Mercedes bood de S-klasse voor het eerst zelfs met hybridetechniek.

In dit artikel stellen we de S 350 centraal, die een 3,5-liter V6 onder de motorkap huisvest. Goed voor 272 pk en 350 Nm koppel. Geen overdaad aan vermogen, maar wel voldoende. Hoewel dit het instapbenzinemodel is, kun je hem al wel met verlengde wielbasis krijgen.

Zelfs met het instapmodel kun je al genieten van de uitstekende bouwkwaliteit. Alles zit degelijk in elkaar. Bovendien vormt de W221 de perfecte middenweg tussen het analoge en digitale tijdperk. Met de luxe aan boord zit het uiteraard wel goed. Zeer mooie materialen wisselen elkaar af, de elektrisch verstelbare stoelen zijn verwarmd en zelfs van rijhulpsystemen was deze Mercedes al voorzien.

Aandachtspunten Mercedes-Benz S-klasse

De W221 S-klasse staat niet bekend als een probleemgeneratie, maar zoals elke limousine met een hoge ‘techniekdichtheid’ is er veel aanwezig dat stuk kan gaan. Over het algemeen lijken de benzinemotoren minder problemen op te leveren en het spreekt voor zich dat minder cilinders doorgaans lagere onderhoudskosten betekenen.

De zeventraps automaat is wel een aandachtspunt, dus zet die tijdens een uitgebreide proefrit even flink onder druk om eventuele defecten naar boven te halen. Een ander zwak punt is de luchtvering, van compressor tot veerpoten. Controleren of en zo ja wanneer die voor het laatst vervangen zijn (met originele onderdelen), kan gedoe schelen. Ten slotte leveren bepaalde opties wat vaker storingen op, zoals de Harman Kardon-versterker, distronic radar en de keyless entry-sensor.

Mercedes S-klasse inmiddels spotgoedkoop

Het zal je verbazen voor hoe weinig je een S-klasse van deze generatie tegenwoordig op kunt pikken. De laat-mij-alsjeblieft-staan-modellen met hoge tellerstanden beginnen al bij minder dan 6.000 euro. Voor het dubbele, wat nog altijd niet schrikbarend veel geld is, tref je al exemplaren die frisser ogen. Maar goed, dan beginnen de kosten pas. Verbruik, verzekering en wegenbelasting zullen niet mals zijn.