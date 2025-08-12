Deel dit: Share App Mail Tweet

Ultieme luxesedan: Volkswagen-vlaggenschip kost nu nog geen 5.000 euro

Luxewagens schrijven flink af. Dat geldt ook voor de meest luxueuze auto die Volkswagen ooit heeft gebouwd: de Phaeton. Inmiddels pik je de sedan voor nog geen 5.000 euro op als occasion. Koopje van de eeuw of ver van wegblijven?

In de Occasion Battle-rubriek van Autovisie hebben we eerder al een gebruikte Volkswagen Phaeton in the spotlight gezet. Daarin nam hij het op tegen de Bentley Continental Flying Spur (die als tweedehandsje ook niet meer zoveel kost), waarmee hij een deel van zijn techniek deelt.

Volkswagen Phaeton als prestigeproject van Piëch

De Phaeton is bepaald niet je alledaagse Volkswagen. Zie het liever als een prestigeproject van Ferdinand Piëch, destijds topman van de Volkswagen Group. Hij was eropuit om een van de comfortabelste auto’s ooit te creëren.

Het resultaat is een statige luxesedan die op veel fronten over-engineered is. Neem bijvoorbeeld de airco. Piëch wilde absoluut geen tocht voelen en dus hebben techneuten een aircosysteem ontwikkeld waarbij je geen luchtstromen waarneemt in de cabine.

Nog een ietwat vreemde eis van Ferdinand Piëch was dat de Volkswagen Phaeton de hele dag 300 km/h zou moeten kunnen rijden bij een temperatuur van 50 graden Celsius, terwijl het binnenin netjes 22 graden blijft. In de praktijk gaat je dat niet lukken. Niet omwille van de temperatuurhuishouding, maar vanwege het feit dat zelfs de krachtigste Volkswagen Phaeton-occasions begrensd zijn op 250 km/h.

De Volkswagen Phaeton verscheen in 2003 op de markt en moest het opnemen tegen modellen zoals de BMW 7-serie en Mercedes-Benz S-klasse. Het model bleef tot 2016 in productie. Het motorenaanbod was enorm. Gedurende zijn bestaan is de Phaeton met verschillende zescilinders geleverd, zowel benzine- als dieselmotoren. Benzinerijders konden ook kiezen voor een 4,2-liter V8. Het absolute topstuk was echter de 6,0-liter W12-motor, terwijl een 5,0-liter V10 TDI de crème-de-la-crème vormde voor dieselrijders.

Aandachtspunten van de Volkswagen Phaeton

Volkswagen gaf twaalf jaar garantie op de carrosserie van de Phaeton, maar toch is corrosie een probleem bij deze occasions, met name aan de portieren en de kofferklep. Een zwak punt zijn de leidingen van de stuurbekrachtiging. Die roesten snel en gaan dan lekken.

Nog een punt van aandacht is de zogeheten KESSY-module (Keyless Entry and Start System). Het apparaatje bedient de deurvergrendeling en de startonderbreker en zit verborgen onder het tapijt bij de bestuurdersstoel, waar vocht kan zorgen voor corrosie. De KESSY-module vervangen is ontzettend duur.

Sowieso is de Phaeton een enorm complexe auto, waarin veel elektronische storingen kunnen ontstaan. Zijn motoren zijn relatief robuust, alleen zitten de V10 TDI en W12 zo knus voorin, dat ze voor sommige reparaties helemaal uit de auto moeten.

Prijs van de luxueuze occasion

Durf je het toch aan? Dan hoef je niet diep in de buidel te tasten om een Volkswagen Phaeton aan te schaffen. Op verkoopsite Gaspedaal.nl worden meerdere exemplaren aangeboden voor minder dan 5.000 euro. De begeerlijke W12-variant vind je in op het oog degelijke staat voor zo’n twintig mille. Maar wees gewaarschuwd: de echte kosten komen bij dergelijke luxeauto’s pas ná aanschaf.

