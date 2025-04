Deel dit: Share App Mail Tweet

Waardevaste oerdegelijke Japanse occasion is nu toch betaalbaar

Toyota staat bekend om degelijkheid en dat bewijst de Toyota Yaris keer op keer. Zeker als je geen zorgen om betrouwbaarheid wil hebben tijdens je bezit. Hoe doet de occasion van de vierde generatie het?

De vierde generatie Yaris kwam in 2020 op de markt en verkoopt nog steeds als een zoet broodje. Van alle generaties bij elkaar zijn er wereldwijd 10 miljoen exemplaren verkocht. Dit betekent dat er veel keuze is op de occasionmarkt, ook in Nederland.

Motoropties Toyota Yaris

Er zijn verschillende motoropties voor Toyota Yaris Je kunt kiezen uit een driepitter die een inhoud heeft van 1,0, 1,3 of 1,5 liter. Vermogens lopen vanaf 68 pk tot 116 pk bij de hybride-versie. De GR-variant gaat nog veel verder in kracht met zijn 280 pk, maar die auto wijkt onderhuids extreem veel af.

De auto bij zijn introductie in 2020 ook de titel ‘Car of The Year’. Wat wil je nog meer? Een kleine, zuinige auto die ook nog eens betrouwbaar is.

Zwakke punten van de hatchback als occasion

De Toyota Yaris kent als occasion ook nadelen. Zo zijn er gevallen bekend dat de bevestigingsbouten van de versnellingsbak, delen van de wielophanging en accu in de fabriek niet met het juiste aanhaalmoment zijn vastgezet. Daardoor zouden deze bouten los kunnen raken, wat natuurlijk weer een kans op flinkere schade met zich meebrengt.

Voor de rest heeft de vierde generatie Yaris een aantal terugroepacties gehad, die bijna allemaal te maken hadden met softwareproblemen. Denk hierbij aan sensoren die niet goed zijn ingesteld of bepaalde systemen die niet alle acties willen uitvoeren. Dat is geen ramp, want deze storingen zijn bij de dealer eenvoudig op te lossen.

De gevonden Toyota Yaris occasion

We hebben de occasion die je op de foto’s zag via Gaspedaal.nl bij een bedrijf in Dalfsen gevonden. Het betreft de 1,5-liter hybride-variant uit 2021. De zwarte hatchback is een automaat en heeft 40.957 kilometer op de teller staan.

Voor 19.900 euro mag de occasion mee en daarmee is dit model redelijk gemiddeld geprijsd. Vergelijkbare modellen verkopen voor minimaal 15.000 euro en lopen op tot 37.000 euro. Origineel kostte de Toyota Yaris model 28.140 euro, dus je betaalt ongeveer tweederde van de nieuwprijs. Een goeie deal voor een auto die vaak best wel waardevast is.