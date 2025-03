Deel dit: Share App Mail Tweet

Toyota V8-occasion op grijs kenteken is ideale belastingontwijker

Als ondernemer kun je een gigantische pick-up rijden, als hij op grijs kenteken staat. Dan rij je goedkoop in een bakbeest van een auto en ontwijk je een flinke hap belasting. Wij vonden een occasion in deze categorie voor weinig: de Toyota Tundra.

Wat waren de regels ook alweer als je een grijs kenteken wilt? Je betaalt geen motorrijtuigenbelasting als het voertuig voor het eerst is toegelaten op de openbare weg voor 31 december 2024. Alle bedrijfsvoertuigen met een toelating vanaf 1 januari 2025 moeten wel gewoon de volle belasting betalen. Dat laatste is natuurlijk niet van toepassing bij deze Tundra.

Hierom een Toyota Tundra

Er zijn van de Toyota Tundra drie generaties gebouwd, waarvan wij vooral geïnteresseerd zijn in de tweede. De prijzen van de derde generatie occasions beginnen namelijk pas bij een kleine 50.000 euro, meer dan het dubbele van zijn voorganger. Als koper in 2008 had je keuze uit drie verschillende krachtbronnen: een 4.0 V6, een 4.7 V8 of een 5.7 V8. Het aantal pk’s lag hierbij tussen de 239 pk voor het instapmodel en 386 pk voor de krachtigste Tundra.

De Toyota heeft altijd bekend gestaan als een trouw werkpaard en daar levert de tweede generatie ook zijn bijdrage aan. Dat komt doordat hij een betrouwbare reputatie heeft en ook nog eens 3.500 kilo trekken. Daarnaast kan je op het laadgedeelte ruim 900 kilo kwijt.

Bedenkingspunten op de Toyota Tundra-occasion

Als er problemen te melden zijn met de pick-up, dan gaat dat veelal over vastgelopen luchtinjectiepompen of luchtinjectiekleppen die in het inlaatspruitstuk vastgeroest zijn (modeljaren 2007-2010). Dat kan ervoor zorgen dat het motorblok niet de juiste hoeveelheid lucht krijgt en het motorblok daardoor te rijk loopt.

Gelukkig heeft Toyota in het verleden een terugroepactie uitgevoerd en daarom zouden bijna alle Tundra’s dit probleem niet meer moeten hebben. Dat neemt niet weg dat je dit punt dus extra goed moet controleren voordat je een occasion koopt.

Ben je in de markt voor een Toyota Tundra, dan is het belangrijk goed de achterklep te controleren. Met name in de beginjaren van de derde generatie was de achterklep van dunner staal, deze kan dus verbogen zijn.

Deze occasion

Wij hebben online een Toyota Tundra-occasion in het Noord-Hollandse Anna Paulowna gevonden. De grijze truck komt uit 2008 en heeft 184.000 kilometers afgelegd. De prijs waarvoor hij te koop staat is 18.999 euro wat flink wat minder is dan de originele 26.910 Amerikaanse Dollars (exclusief invoerkosten) waarvoor hij nieuw verkocht werd. Voor dat bedrag krijg je een model met een automaat, gekoppeld aan een 4,7-liter V8. Verder weegt deze occasion 2.644 kg en beschikt over een LPG-installatie en vierwielaandrijving.

