Toyota Supra onbetaalbaar? Deze vroege concurrent valt wel binnen een redelijk budget

De jaren tachtig roepen bij veel autoliefhebbers direct beelden op van hoekige sportcoupés met turbo’s. Zin in zo’n tijdmachine op wielen? Dan is de Mitsubishi Starion een interessante occasion.

In 1982 verscheen de Mitsubishi Starion als sportmodel van het merk. Het ontwerp van de occasion valt meteen op: een wigvormige neus, een relatief korte achterkant, klapkoplampen en een opvallende luchthapper op de motorkap. Helaas bouwt Mitsubishi tegenwoordig geen sportieve coupés meer. Vooral SUV’s als de Outlander bepalen nu het aanbod.

Turbo en achterwielaandrijving

De meeste versies van de Mitsubishi Starion kregen een 2,0-liter viercilinder turbomotor. Die leverde eerst 170 pk en 245 Nm. Voor een occasion uit de jaren tachtig waren dat nette cijfers. De sprint naar 100 km/h duurde 7,6 seconden en de topsnelheid lag op 220 km/h.

Later verscheen er ook een variant van de Mitsubishi Starion met een grotere 2,6-liter turbomotor. Die leverde iets minder vermogen, maar wel meer koppel. Dat zorgde voor sterke acceleratie bij lage toerentallen. Alle occasions kregen achterwielaandrijving en meestal een handgeschakelde vijfversnellingsbak.

Tijdens het rijden valt vooral het sportieve karakter op. De Mitsubishi Starion heeft onafhankelijke wielophanging en rondom schijfremmen, iets wat in zijn tijd nog lang niet vanzelfsprekend was. Daardoor voelt de coupé verrassend modern voor een auto van ruim veertig jaar oud. Eerder maakte Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst een uitgebreide testrit in deze occasion.

De Mitsubishi Starion is een betaalbare cultauto

Vergeleken met andere sportieve Japanse auto’s uit dezelfde periode blijft de Mitsubishi Starion relatief betaalbaar. Helaas is het aanbod wel zeer beperkt, want er staat maar één occasion te koop. Dit zwarte exemplaar kost 19.950 euro en zijn teller geeft 90.263 kilometer aan. Hij staat te koop in het Noord-Brabantse Uden en komt uit 1982. Door zijn vroege bouwjaar valt hij onder de oldtimerregeling, waardoor je hem wegenbelastingvrij kunt rijden.

Aandachtspunten bij deze occasions

Bij een klassieker als de Mitsubishi Starion speelt onderhoud een belangrijke rol. Controleer goed of de turbo en de motor in goede staat verkeren, want reparaties aan oudere turbotechniek lopen snel op. Ook roest verdient aandacht, vooral rond wielkasten en dorpels. Onderdelen zijn niet altijd eenvoudig te vinden, waardoor restauratie soms wat meer geduld vraagt. Wie een goede occasion vindt, haalt echter een opvallende en karaktervolle sportcoupé in huis die de sfeer van de jaren tachtig perfect laat herleven.