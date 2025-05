Deel dit: Share App Mail Tweet

Veiligste auto van 2016 is enorm zuinig en nu betaalbare occasion

Als autofanaat verlang je misschien dat een auto snel en sportief is, maar de meeste automobilisten stellen heel andere eisen aan hun bolide. Denk aan laag verbruik en een goede veiligheidsscore. Deze Toyota Prius-occasion blinkt daarin uit. Het was zelfs de veiligste auto van 2016.

Van alle auto’s die crashtestorganisatie EuroNCAP in dat jaar aan de tand voelde, kwam deze Toyota Prius namelijk als beste uit de bus.

Toyota Prius als veiligste auto van 2016

We hebben het over de vierde generatie Toyota Prius, die in 2015 werd geïntroduceerd. Bij EuroNCAP worden auto’s op een viertal facetten getoetst: veiligheid voor volwassen passagiers, veiligheid voor kinderen aan boord, voetgangersveiligheid en veiligheidssystemen.

Hoewel de Toyota Prius op geen van die individuele punten de allerhoogste score behaalde, kreeg de hybride wel de hoogste overall score toebedeeld in 2016. Op elk onderdeel wist de Japanner namelijk goed te presteren. Met de veiligheid van de Toyota Prius-occasion zit het dus wel snor. Het uitgebreide testrapport vind je hier.

Zuinige tweedehands auto

Bij een Prius kun je uiteraard ook rekenen op een laag verbruik. Hij is er als gewone hybride en als plug-in hybride, waarbij je hem dus zelf met een stekker kunt opladen. Fanatieke laadpaalbezoekers kunnen zodoende met de plug-in nog zuiniger rijden dan met de gewone Toyota Prius.

De Prius huisvest niet alleen een 1,8-liter viercilinder aan boord, maar ook een elektromotor. Die zijn samen goed voor 122 pk en 163 Nm koppel. Het theoretische verbruik van de Prius Hybrid ligt tussen 1 op 29 en 1 op 33. In de praktijk moet je rekenen op zo’n 1 op 22. Zoals gezegd kan het met de plug-in hybride-variant nog zuiniger, afhankelijk van je laadgedrag.

Prijzen van Toyota Prius-occasions

Op verkoopsite Gaspedaal.nl vind je iets minder dan honderd Toyota Prius-occasions van de vierde generatie. Prijzen variëren van minder dan 14.000 euro tot zo’n 30.000 euro voor de jongste exemplaren. Check hier het hele aanbod. Lees voordat je een tweedehandsje gaat bezichtigen ook nog even onze Koopwijzer over de Toyota Prius door, daarin vind je nóg meer informatie over dit model.

Autovisie test de leukste occasions

