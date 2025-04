Deel dit: Share App Mail Tweet

Toyota Aygo met turbo is opmerkelijkste occasion van Marktplaats

Bij de aankoop van je eerste auto maak je een verstandige keuze door een goedkope, degelijke Toyota Aygo te kopen. Na een tijdje vind je 68 pk niet meer voldoende, wat doe je dan? Je bouwt gewoon een turbo op je Japanner! Zo’n occasion wordt nu aangeboden op Marktplaats.

Een Toyota Aygo klinkt misschien niet als de meest sportieve auto, toch wordt er flink mee geracet. De PTC-cup is onwijs leuk om te kijken (en te rijden). De kleine citybugs worden ook vaak ingezet bij racecursussen.

Toyota Aygo Turbo op Marktplaats als occasion

In principe is iedere brandstofauto van een turbo te voorzien. Hoewel dit meer vermogen levert, kan het ervoor zorgen dat de betrouwbaarheid van een occasion fors achteruitgaat. Maar ach, voor 3.000 euro een turbo-Toyota Aygo kopen op Marktplaats. Wat kan er misgaan?

Op internet zijn er meer Toyota Aygo’s bekend die met een turbo of supercharger rondrijden. In geval van deze Marktplaats-occasion is er een Td04 Volvo-turbo geplaatst met een intercooler net onder de motorkap. Volgens de advertentie levert de driecilinder nu 120 pk en rijdt hij al enkele jaren rond met deze set-up.

De occasion is klaar om lol mee te trappen

Naast de motorische aanpassing is ook het uitlaatsysteem vervangen door een 2,5 inch en is het interieur leeggehaald voor gewichtsbesparing. Met zijn sportstoel en verlaagd onderstel is dit wellicht een ultiem budget-bommetje.

Mocht je de occasion uit de Marktplaats-advertentie gaan kopen, let dan wel goed op problemen en rijd even langs de RDW om het turbo-blok te laten herkeuren. Het vermogen bijna verdubbelen is niet toegestaan zonder registratie.

Tijdens racecursus doen veel Toyota Aygo’s mee

Wil je de PTC’s langs zien vliegen op het circuit? Tijdens het behalen van een racelicentie zie je ze veel. Hoe zo’n cursus in zijn werk gaat, zie je in onderstaande video.