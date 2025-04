Deel dit: Share App Mail Tweet

Terreincapabele crossover is inmiddels betaalbare occasion

Crossovers hebben soms het imago van verhoogde hatchbacks, die alleen voor het asfalt gemaakt zijn. Toch zijn ze niet allemaal uit hetzelfde hout gesneden. Deze occasion is juist het tegenovergestelde: de Subaru XV.

De tweede generatie Subaru XV deelt zijn onderliggende techniek met de Impreza uit dezelfde bouwperiode. Dorpelbeschermers, wielkastbeschermers en dakdragers geven de 4,46 meter lange en 1,80 meter brede crossover een avontuurlijke uitstraling.

Subaru XV voor het veld en de weg

Standaard op de Subaru XV is ook het permanente vierwielaandrijfsysteem, dat ingrijpt bij tractie- of gripverlies. Via een draaiknop op de middenconsole kun je de occasion in verschillende rijmodi (sneeuw, modder) zetten en heb je beschikking tot heuvel-afdalingshulpmiddelen. Verder heeft de auto onafhankelijke voorwielophanging rondom, met dubbele draagarmen voor de voorwielen. De bodemvrijheid komt op een bruikbare 22 centimeter uit.

Zoals het een Subaru betaamt heeft de Subaru XV-occasion vierwielaandrijving en een boxermotor. Die motor is een atmosferische 1,6- of 2,0-liter (114 of 156 pk) viercilinder. Daarnaast is er vanaf 2019 een hybride XV te koop. Deze combineert de 2,0-liter viercilinder motor (150 pk, 194 Nm) met een elektromotor (16 pk, 66 Nm) en een klein accupakket.

In Nederland zijn de verschillende motoropties altijd verbonden aan een automatische CVT-versnellingsbak. Dankzij voorgeprogrammeerde ‘versnellingen’ imiteert de traploze transmissie naar wens een conventionele automaat, waardoor je alsnog een soort van kunt schakelen.

Hier let je op bij een Subaru XV-occasion

Het gros van de Subaru XV-occasions zal nog nooit een onverharde weg hebben gezien, maar toch heeft een avontuurlijke vorige eigenaar misschien terreinschade opgelopen aan de onderkant. Check daarom voor je koopt de onderkant van de auto. Lees hier de leeswijzer die we eerder schreven over de XV.

Er zijn voor de Subaru XV verder terugroepacties geweest, voor onder meer de carterventilatie en de bobines. Om te voorkomen dat je een kat in de zak koopt, doe je er goed aan om het kenteken van de occasion online te checken bij het RDW of bijvoorbeeld kentekencheck.nl.

Deze specifieke occasion

Wij vonden deze grijze Subaru XV-occasion, uit 2018, in het Groningse Hoogezand. Het gaat om een model met een 1,6-liter motorblok en een schamele 94.246 kilometer op de teller. De vraagprijs is 19.899 euro, terwijl de cataloguswaarde 33.788 euro was. Ook handig is dat dit model voorzien is van een achteruitrijcamera en trekhaak.