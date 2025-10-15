Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze terrein-occasion is verrassend zeldzaam en goedkoop

Wat als je behoefte hebt aan extra ruimte, grip en degelijkheid, maar geen zin hebt in een logge SUV? Dan biedt de Skoda Octavia Scout een verrassend slim alternatief. Deze avontuurlijke station-occasion combineert de praktische kanten van de gewone Octavia met wat extra zelfvertrouwen op onverharde wegen.

De Skoda Octavia Scout verscheen eind 2006, gebaseerd op de tweede generatie Octavia. Hij stond 40 millimeter hoger op zijn wielen en kreeg standaard vierwielaandrijving via een Haldex-koppeling. Dat betekent dat zodra de voorwielen van de occasion grip verliezen, de koppeling automatisch kracht naar de achterwielen stuurt om dit op te lossen.

Skoda Octavia Scout als avontuurlijke gezinsauto

De Skoda Octavia Scout is alleen geleverd met viercilinders, waarbij klanten konden kiezen tussen diesel en benzine. De occasions zijn geen krachtpatsers, maar wel capabele allrounders met vierwielaandrijving en (afhankelijk van de motorisering) vermogens van 140 tot 160 pk. Het maximale geremde trekgewicht is 1.500 kilo voor de benzineversies en 1.600 kilo voor de diesels. Schakelen gebeurt via een handgeschakelde zesbak of een zestrapsautomaat.

Binnenin is het allemaal typisch Skoda: degelijk, overzichtelijk en zonder franje. De stoelen bieden een prettige zit, de materialen zijn slijtvast en alles voelt gebouwd voor jarenlang dagelijks gebruik. Zes airbags, ESP en automatische airco zijn standaard. Optioneel waren zaken als xenonverlichting, een panoramadak en navigatie met kleurenscherm.

Aandachtspunten bij de Skoda Octavia Scout

Tijdens een testrit kun je bij de occasion luisteren of hij geen gekke geluiden bij stationair draaien geeft. Rammeltjes kunnen namelijk wijzen op een versleten tweemassavliegwiel, vooral bij de diesel. Controleer daarnaast de onderhoudshistorie, omdat beide transmissies gevoelig zijn voor achterstallig onderhoud. Meer aandachtspunten van de Skoda Octavia Scout kun je in onze koopwijzer vinden.

Verder zijn er nog een paar pijnpunten bij de Skoda Octavia Scout-occasion die je misschien niet direct kunt zien, maar wel graag van tevoren weet. Zo is vroegtijdige turboslijtage bij de diesels bekend. Daarnaast hebben de benzinemotoren soms last van vervuilde inlaatkanalen en bij de turbovariant is nokkenaskettingslijtage een bekend risico.

Wat kost een Skoda Octavia Scout als occasion?

In Nederland is de Skoda Octavia Scout zeldzaam, want er staan maar vier te koop op Gaspedaal.nl. Daarvan zijn er drie van de tweede generatie Scout en blijft er maar eentje van de eerste generatie over. Best wel zeldzaam dus, maar de grijze occasion in kwestie staat voor maar 4.650 euro te koop in het Friese Wirdum. Je kunt wel zien dat deze auto slecht verkocht is in Nederland, want het gaat om een geïmporteerde ‘Business Line’-uitvoering uit 2009. De Skoda heeft 216.216 kilometer op de teller en beschikt over het 1,8-liter turbomotorblok.

