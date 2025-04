Deel dit: Share App Mail Tweet

Terrein-capabele SUV is de occasion die je wil hebben

Een SUV die terreincapabel is, flink veel interieurruimte heeft, net is afgewerkt en niet te duur is. Met zo’n wensenpakket zullen er vast weinig occasions zijn die aan je verwachtingen voldoen, maar de Land Rover Discovery Sport doet dat juist wel.

In 2014 verving de Land Rover Discovery Sport de Freelander als het instapmodel van het merk. Ondertussen is dit één van de bestverkochte modellen van het merk, wat weer gunstig is als je naar een occasion op zoek gaat.

Land Rover Discovery Sport: echte kleine SUV

De Land Rover Discovery Sport zit als SUV flink wat hoger dan in een normale personenauto en heeft daardoor meer overzicht. Dat is best fijn, gezien dat de occasion een lengte van 4,60 meter en zo’n 2 meter breedte heeft. Daarnaast is de lichtste variant 1.775 kg zwaar. Daar krijg je wel een SUV voor die het niet erg vindt om van de gebaande paden te gaan. Ook is de bagageruimte groot: minimaal 981 liter en maximaal met alles plat zelfs een kleine 1.700 liter.

Als je het niet erg vindt om een diesel te rijden, ben je bij de Land Rover Discovery Sport aan het juiste adres. De meeste mensen kochten (of leaseden) namelijk deze versies. Daarnaast is de populariteit van diesels afgenomen en dit betekent dat je steeds betere deals voor deze occasion kunt vinden.

De diesel-motorblokken die in de ‘Disco’ liggen, zijn: een 2,2-liter viercilinder, met 190 pk en 420 nm en een 150 pk-sterke 2,0-liter viercilinder. Als je toch echt benzine wilt rijden, kun je dat ook met de 240 pk-sterke geblazen 2,0-liter viercilinder, maar deze is een stuk zeldzamer.

Hier let je op bij de Land Rover Discovery Sport-occasion

Wat vooral bij de Discovery Sport belangrijk is, is dat hij goed onderhouden is. Als dat in orde is, heb je een solide occasion te pakken. De details daarvan kun je hier lezen.

Daarnaast schreven we al eerder dat eigenlijk alle motor- en transmissieopties goed zijn. Wel is het zo dat je het beste voor de 2,2-liter viercilinder, gekoppeld aan een automatische versnelling met negen verzetten, kunt nemen. Hiermee rij je namelijk wat vlotter en de 420 nm aan trekkracht passen beter bij het SUV-imago van de auto.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze grijze Land Rover Discovery Sport in het Utrechtse Bunnik. De auto betreft het diesel-topmodel uit 2015, met 170.621 kilometer op de teller. De vraagprijs is 17.900 euro, terwijl de catalogusprijs 52.170 euro was.