Op zoek naar een SUV met fijne rijeigenschappen? Deze occasion heeft een vijfcilinder en stuurt scherp

Je kunt compacte SUV’s en crossovers niet meer wegdenken uit ons straatbeeld. De redenen hiervoor zijn voornamelijk dat ze goed scoren op gebruiksgemak, een fijne hoge zit hebben en er stoer uitzien. Maar welke boom moet je in dit SUV-bos willen? We vergelijken de Renault Koleos, Ford Kuga en de Volkswagen Tiguan.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Fijne SUV voor 10.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een degelijke tweedehands auto, voor maximaal 10.000 euro, waarmee je je gezin kunt vervoeren en het liefste een caravan kunt trekken. Vandaag lichten we de eerste occasion uit. Vind je de ford Kuga niets? Kijk dan naar de occasions van donderdag en zaterdag!

Ford Kuga (2008 – 2012)

De eerste generatie Ford Kuga heeft een relatief modern ontwerp en een prettig rijgedrag, want de Kuga voelt direct, lichtvoetig en verrassend volwassen aan. Het interieur is overzichtelijk, met heldere bediening en voldoende ruimte voor dagelijks gebruik. Onder de motorkap ligt een zeldzame en bijzonder soepele vijfcilinder, die de auto een verfijnd geluid en een levendige aandrijflijn geeft. Wie een compacte SUV zoekt die niet alleen praktisch is, maar ook plezierig rijdt, komt Verrassend goed uit bij deze occasion.

Dankzij de goede onderdelenvoorziening blijven reparaties van de Ford Kuga meestal betaalbaar. Momenteel staan er op gaspedaal.nl 15 occasions te koop voor maximaal 10.000 euro, waarbij de prijzen beginnen bij 4.750 euro. Ons blauwe voorbeeld staat in Druten te koop voor 8.499 euro. Dit is een 2.5 ‘Titanium’ uit 2010 met 97.645 kilometer.

Technische aandachtspunten

Ford staat bekend om een omvangrijk onderdelenaanbod, waardoor onderhoud en vervanging doorgaans overzichtelijk blijven. Toch vraagt de Ford Kuga om aandacht op een paar specifieke punten. Elektrische storingen komen soms voor, al blijven ze meestal beperkt tot kleine ongemakken. Kritischer is de staat van het koelsysteem: verouderde koelslangen leiden soms lekkages, met oververhitting en potentieel zware motorschade tot gevolg. Controleer tijdens de proefrit ook hoe de occasion schakelt. Onregelmatig of vreemd schakelgedrag wijst soms op een versnellingsbak die een revisie nodig heeft, een ingreep die in de praktijk vaak meer dan duizend euro kost.