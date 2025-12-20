Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze SUV-occasion was razend populair en zie je nog steeds overal rijden en dat heeft een goede reden

Je kunt compacte SUV’s en crossovers niet meer wegdenken uit ons straatbeeld. De redenen hiervoor zijn voornamelijk dat ze goed scoren op gebruiksgemak, een fijne hoge zit hebben en er stoer uitzien. Maar welke boom moet je in dit SUV-bos willen? We vergelijken de Renault Koleos, Ford Kuga en de Volkswagen Tiguan.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Fijne SUV voor 10.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een degelijke tweedehands auto, voor maximaal 10.000 euro, waarmee je je gezin kunt vervoeren en het liefste een caravan kunt trekken. Vandaag lichten we de derde occasion uit. Vind je de Volkswagen Tiguan niets? Kijk dan naar de occasions van dinsdag en donderdag!

Volkswagen Tiguan (2007 – 2016)

De eerste generatie Volkswagen Tiguan is een van de meest voorspelbare SUV-keuzes, maar wel in de positieve zin van het woord. Het model voelt degelijk gebouwd, rijdt comfortabel en geeft onderweg een solide, geruststellende indruk. Het interieur biedt veel ruimte én de beste materiaalafwerking, ten opzichte van concurrenten als de Koleos en Kuga. Daarbij is de kofferbak met 470 liter de ruimste, terwijl de lage tildrempel het inladen prettig maakt. In de praktijk rijdt deze occasion bovendien het zuinigst van dit drietal: gemiddeld ongeveer 1 op 12, waar de anderen rond 1 op 10 uitkomen.

(Afbeelding: AutoTrack / Autoplaza Aalsmeer) (Afbeelding: AutoTrack / Autoplaza Aalsmeer)

De Volkswagen Tiguan is altijd een populaire keuze in ons land geweest en daarom is er een flink aanbod aan occasions: momenteel staan er 280 modellen op gaspedaal.nl te koop voor maximaal 10.000 euro. Hierbij beginnen de prijzen voor redelijke modellen bij 3.000 euro. In Aalsmeer staat een grijze 2.0 ‘Sport&Style’ uit 2010 met 152.289 kilometer te koop voor 9.995 euro.

Technische aandachtspunten

Hoewel de Volkswagen Tiguan in de basis degelijk is, verdienen een aantal punten extra aandacht. De distributieketting heeft soms de neiging uit te rekken; als je dit niet op tijd doorhebt, leidt dit mogelijk tot zware motorschade en reparatiekosten die oplopen tot in de duizenden euro’s.

(Afbeelding: AutoTrack / Autoplaza Aalsmeer) (Afbeelding: AutoTrack / Autoplaza Aalsmeer)

De automaat werkt niet altijd probleemloos: tijdens de proefrit moet het schakelen soepel verlopen en moet de auto zonder aarzeling reageren. Gebeurt dit niet, dan volgt mogelijk een kostbare revisie van enkele honderden tot ruim duizend euro. Een stijgend oliepeil wijst soms bij de occasion op een lekkende koppakking. Direct ingrijpen voorkomt schade met vergelijkbare kosten als een versnellingsbakreparatie.

Onze keuze

Alle drie hebben deze kandidaten een verschillende identiteit. De Koleos is goedkoop en comfortabel, terwijl de Kuga vooral sportief is. De bovenstaande Volkswagen Tiguan heeft onze voorkeur: hij biedt een goede mix van degelijkheid, beschikbaarheid van onderdelen en een voorspelbare techniek. Daarnaast geven zijn verbruik, kofferbak en tildrempel hem eigenschappen die handig zijn in je dagelijkse leven.