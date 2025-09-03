Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze sportieve tweedehands auto kun je betalen met een studentenbudget

Je bent een student, leeft op een mager maandbedrag, maar bent ook gek op auto’s. Een auto heb je als student misschien niet nodig, met gratis OV reis je het hele land door. Toch blijft het kriebelen bij je. Wat dacht je van een Mazda MX-5-occasion?

Wellicht kun je, door een terrasje met vrienden iets vaker over te slaan, ook als student een sportieve auto rijden. Oké, misschien heb je daarvoor al een klein spaarpotje nodig. Deze auto is namelijk in de loop der jaren populairder en dus ook duurder geworden. Is een MX-5 je té duur, overweeg dan de goedkopere alternatieven die we in bovenstaande Occasion Battle uitlichten.

Prijs van de occasion

Hoewel MX-5’jes de laatste jaren behoorlijk in prijs zijn gestegen, mag dit de pret echter niet drukken: de cabrio is een geliefde sportauto die tijdloos, iconisch en betrouwbaar is.

De prijzen van de Mazda MX-5 lopen erg uiteen. Dit hangt onder andere af van het model, de staat en de kilometerstand. Met een studentenbudget kom je waarschijnlijk uit bij het NB-model, de tweede generatie van de Mazda MX-5. Dit model heeft niet de vrolijke kaplampen die de NA (eerste generatie) wel heeft, maar dat doet niets af aan het rijplezier.

Hoewel je de Japanner hier en daar al vindt voor minder dan 3.000 euro, is het verstandig een paar duizend euro bij te leggen voor een exemplaar met minder kilometers. Het model is al lange tijd populair, dus de beschikbaarheid en prijs van onderdelen zou geen probleem hoeven zijn. Ook zijn er altijd nog aftermarket onderdelen om op terug te vallen.

Rijgenot van de Mazda MX-5

Het feit dat de Mazda MX-5 nog steeds geliefd is en al meerdere generaties heeft doorstaan, zegt genoeg: deze auto moet wel een genot zijn om te rijden. Door zijn achterwielaandrijving voelt het sturen natuurlijk aan. Het is een scherp sturend autootje met een sportief karakter, maar niet oncomfortabel.

Zoek je een occasion van de NB-generatie, dan bestaat de keuze uit een Mazda MX-5 met een 1,6-liter viercilinder en handgeschakelde vijfbak, of een potentere 1.8 met een handgeschakelde vijf- of zesbak. De 1.6 levert 110 pk, de 1.8 een stevige 140 tot 146pk. Het instapmodel heeft elektrische raambediening en stuurbekrachtiging. Alle modellen hebben een handbediende pvc-kap met verwarmbare glazen ruit.

Aandachtspunten

Een bekend probleem bij de Mazda MX-5-modellen is roest. De roestvorming komt meestal voor bij de langsdragers van de occasion voor, de achterste dorpeluiteinden en de achterspatbordranden. Dit ontstaat vaak door water dat bij de dorpels niet goed weg kan wegstromen. Mocht je een NB willen aanschaffen, dan is het belangrijk om te (laten) controleren op roetschade. Voor verdere belangrijke punten bij het kopen van de MX-5 verwijzen we je door naar onze uitvoerige de koopwijzer.