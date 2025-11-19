Deel dit: Share App Mail Tweet

Stroomuitval? Met deze goedkope elektrische occasion kun je maanden de koelkast laten draaien

Er is deze winter een behoorlijke kans dat delen van Nederland te maken krijgen met stroomuitval. Heb je een elektrische auto voor de deur staan? Dan kan dat op zo’n moment een groot voordeel zijn. Met deze goedkope elektrische occasion kun je namelijk duizenden keren je telefoon opladen of zelfs maanden de koelkast laten draaien.

Let wel: dit is geen auto met vehicle-to-grid (V2G), waarmee je terug kunt leveren aan je meterkast. Deze MG 4 ondersteunt vehicle-to-load (V2L). Dat betekent dat je het laadpoort kunt gebruiken om andere apparaten van stroom te voorzien, maar dat de auto geen onderdeel kan worden van het elektriciteitsnet van je woning. Er zijn ook al betaalbare auto’s te vinden met V2L-ondersteuning.

Goedkope elektrische occasion

Bij sommige elektrische occasions als deze MG 4 kun je dus via het laadpoort andere elektrische apparaten van stroom voorzien. Dat kan erg handig zijn tijdens een stroomuitval.

Je telefoon duizenden keren opladen met MG 4

Via de laadpoort kun je met deze MG 4 dus allerlei elektrische apparaten voeden, ideaal tijdens een stroomuitval. De MG 4 heeft een accupakket van 51 kWh en met een volle batterij kun je duizenden telefoons opladen of maandenlang een koelkast laten draaien. Je kunt meerdere apparaten via een stekkerdoos aansluiten, zolang ze samen maar niet meer dan 2,2 kW vragen.

De gevonden occasion. (Afbeelding: AutoTrack) De gevonden occasion. (Afbeelding: AutoTrack)

De gevonden occasion. (Afbeelding: AutoTrack) De gevonden occasion. (Afbeelding: AutoTrack)

Veel apparaten kun je dus prima gebruiken, maar wees voorzichtig met energieslurpers zoals drogers, elektrische kachels en kookplaten. Steek tijdens een stroomuitval niet zomaar alles in een V2L-auto, maar weet hoeveel energie hij maximaal kan terugleveren.

De prijs van de occasion

Naast dat de MG 4 tijdens een stroomstoring bijzonder handig kan zijn, is het ook gewoon een prima elektrische auto. In onderstaande video vertelt Autovisie-redacteur Remco Slump je alles over de EV.

Het grootste voordeel van deze MG 4 is zijn prijs. Dit exemplaar uit 2023 kost 16.777 euro en heeft pas 18.552 kilometer gereden.

Adapter nodig Om stroom uit de accu van een V2L-auto als de MG 4 te halen, heb je een adapter nodig. Zo’n adapter koop je al voor zo’n 90 euro. Je moet natuurlijk ook een verlengsnoer hebben om apparaten als de koelkast aan te sluiten.

De auto heeft zeven jaar garantie waarvan er dus nog zo’n vijf over zijn. Let bij aankoop wel goed op het onderhoudsboekje en of alle systemen goed werken. De 4 staat namelijk niet bekend als de betrouwbaarste EV.