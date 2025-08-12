Deel dit: Share App Mail Tweet

Stijlvolle occasion oogt nog steeds modern en is nu betaalbaar

De Golf is een al jaren een succesnummer. Een degelijke hatchback, maar niet echt origineel. De Volkswagen Scirocco pakt met zijn lage koetswerk veel meer stijlpunten. Inmiddels is de auto als occasion voor niet al te veel geld op de kop te tikken.

Prijzen beginnen al bij zo’n 4.000 euro. De beste exemplaren met lagere kilometerstanden en versere bouwjaren verhandelen zich echter voor meer dan 20.000 euro. Eén van de netste Volkswagen Scirocco’s van ons land participeerde eerder dit jaar aan de Occasion Battle-rubriek, waarin hij het opnam tegen de Alfa Romeo Brera. Een prijzig exemplaar, maar je rijdt dus ook al voor veel minder in een Scirocco.

Volkswagen Scirocco als occasion

Deze derde generatie Scirocco verscheen in 2008 op de markt en bleef tot 2018 in productie. In Nederland werd de platgeslagen Golf echter al in 2012 uit de prijslijst gehaald. Dat is jammer, want juist daarna is de betrouwbaarheid van de tweelitermotor sterk verbeterd. Een jonger importmodel kan dus het overwegen waard zijn.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) Deze leuke metertjes vind je enkel op de R-modellen en de Scirocco’s na 2014. (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Naast de 2.0 TSI (die in de R-variant tot wel 280 pk leverde), bood Volkswagen ook 1.4 TSI’s met 122 en 163 pk. Een 2,0-liter turbodiesel behoort ook tot de mogelijkheden, maar zal door ons belastingklimaat voor de meesten geen interessante occasion zijn. Standaard kwamen alle Volkswagen Scirocco’s met een handgeschakelde zesbak, al was een zeventraps DSG-transmissie (in sommige modellen een zestraps DSG) ook leverbaar.

Aandachtspunten van de tweedehands auto

Maar let op, want probleemloos is de Volkswagen Scirocco niet. De 1.4 TSI is een beruchte motor. Vooral de 160 pk-versie met supercharger én turbo kent de nodige problemen met de distributieketting. Olieverbruik komt bij deze krachtbron ook geregeld voor, maar niet zo vaak als bij de 2.0 TSI. Vooral exemplaren van voor 2012 hebben hier last van.

Verder kunnen de diesels problemen hebben met injectoren en roetfilters. Bovendien moet je extra goed opletten bij Volkswagen Scirocco-occasions met DSG-automaten. Deze hebben onderhoud nodig om de levensduur te verlengen. Ook het onderstel kent zijn aandachtspunten, waarvan het DDC-onderstel het meest noemenswaardig is. Dit adaptieve onderstel kan defect raken en voor forse garagerekeningen zorgen.

