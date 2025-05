Deel dit: Share App Mail Tweet

Stijlvolle crossover is nu betaalbare occasion

Soms hoeft je occasion niet de meest praktische op aarde te zijn, maar moet er gewoon goed uitzien. Als je daar zo over denkt in het crossover-segment, dan is de Fiat 500X misschien voor jou.

Met de lancering van de Fiat 500X in 2014 weet de Italiaanse automaker precies op tijd in te spelen op de crossover-trend. Nieuw en als occasion is de hoogpotige vijfdeurs 500 een opvallende verschijning in het crossover B-segment.

Techniek van de Fiat 500X

Wat betreft motoropties heeft de Fiat 500X-koper keuze uit bijna alleen maar viercilinders. Denk bij benzine-modellen aan de atmosferische 1,6-liter (110 pk), de geblazen 1,4-liter (140-170 pk) en de latere 1,0-liter driecilinder en 1,3-liter viercilinder (120 en 150 pk). Diesel-occasions hebben een 1,3-liter (95 pk), 1,6-liter (120 pk) en 2,0-liter (140-150 pk). Vanaf modeljaar 2022 is er ook een hybride, met een 1,5-liter viercilinder. Deze is gekoppeld aan een 15 kWh-elektromotor en 1,8 kWh-accupakket (systeemvermogen 130 pk).

Een handgeschakelde vijfversnellingsbak is standaard op de Fiat 500X met 1,6-liter en 1,3-liter diesel-motorblokken. De 1,4-liter met 140 pk en de 1,6-liter diesel hebben een handgeschakelde zesversnellingsbak.

De 1,4-liter-modellen met 170 pk bezitten een negentraps automaat en variabele vierwielaandrijving. Dat laatste betekent dat bij dreigend gripverlies snel de achterwielen bijschakelt worden. Ook de 2,0-liter heeft variabele 4×4, gecombineerd met een handgeschakelde zesbak of een negentraps automaat. Vanaf modeljaar 2018 heeft de occasion als 1,0-liter model een handgeschakelde zesversnellingsbak, de 1,3-liter-benzinemotor een zestraps automaat en de hybride een zeventraps automaat.

Aandachtspunten van een Fiat 500X-occasion

De crossover is een stuk praktischer dan een normale 500, maar bedenk je wel dat concurrerende merken en modellen in dezelfde klasse meer binnenruimte, meer bagageruimte en meer gebruiksmogelijkheden geven. Lees hier de koopwijzer die we eerder schreven over de Fiat 500X.

Er valt verder kwalitatief weinig op te merken aan de Fiat 500X. daarom is het vooral belangrijk om te kijken of de occasion goed is onderhouden.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze grijze Fiat 500X (uit 2015), in het Limburgse Sittard. De occasion beschikt over het 1,4-liter turbo-motorblok (140 pk) en heeft 178.583 kilometer op de klok. De prijs bedraagt 8.550 euro, terwijl de catalogusprijs 27.784 euro was.

Rijtest Fiat 500X

Autovisie reed in 2018 met de vernieuwde Fiat 500X. In onderstaande video vertelt Autovisie-redacteur Dries van den Elzen je alles over de Italiaan.

