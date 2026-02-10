Deel dit: Share App Mail Tweet

Kleine occasion van 2.500 euro degelijke en saai, maar wel praktisch

Je hebt een budget van maximaal 2.500 euro en zoekt goedkoop en zorgeloos stadsvervoer. De auto moet vooral betrouwbaar en niet te duur in onderhoud zijn. Wij zetten drie occasions voor je op een rij die binnen dit budget goed te vinden zijn.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor maximaal 2.500 euro

Deze week gaan we op zoek naar een kleine stadsauto die je goedkoop kunt rijden. De aanschafprijs mag niet hoger zijn dan 2.500 euro. Zit je liever niet in een Suzuki Splash? Wacht dan nog even op onze artikelen over de andere twee kandidaten.

Suzuki Splash (2008 – 2016)

De Suzuki Splash is niet de meest opvallende verschijning, maar wel een praktische en nuchtere auto in het dagelijks gebruik. Hij is iets groter en hoger dan de meeste kleine stadsauto’s, wat zorgt voor een prettige, overzichtelijke zit. Instappen gaat eenvoudig en alle bediening zit logisch binnen handbereik.

Het interieur oogt eenvoudig, maar netjes, met voldoende ruimte voor inzittenden voorin en achterin. De bagageruimte van de occasion meet 178 liter en volstaat prima voor boodschappen of een weekendtas.

(Afbeelding: AutoTrack / Noma Automotive) (Afbeelding: AutoTrack / Noma Automotive)

(Afbeelding: AutoTrack / Noma Automotive) (Afbeelding: AutoTrack / Noma Automotive)

De benzinemotor voelt in stadsverkeer vlot genoeg aan en sluit goed aan bij het karakter van de occasion. Minder sterk is de rust op hogere snelheid; daar laat hij duidelijk merken dat hij vooral voor de stad bedoeld is. Op de snelweg mist de Suzuki Splash vermogen en neemt het geluidsniveau vanbinnen flink toe.

(Afbeelding: AutoTrack / Noma Automotive) (Afbeelding: AutoTrack / Noma Automotive)

(Afbeelding: AutoTrack / Noma Automotive) (Afbeelding: AutoTrack / Noma Automotive)

Voor maximaal 2.500 euro is er een aardig aanbod aan occasions te vinden. Momenteel staan er namelijk 28 modellen voor dit bedrag te koop op Gaspedaal.nl. Bij een autobedrijf in Rosmalen staat een grijze Suzuki Splash 1.2 ‘Comfort’ (2009, 141.390 km) voor 2.440 euro.

Aandachtspunten van de Suzuki Splash-occasion

De Suzuki Splash staat bekend als betrouwbaar en kent weinig grote problemen. Controleer vooral of het onderhoud netjes is bijgehouden. Tijdens een proefrit kun je te maken krijgen met een occasion, waarvan het motorblok onregelmatig stationair loopt. Vaak ligt de oorzaak bij versleten bougies of een vervuilde luchtinlaat. Nieuwe bougies kosten rond de honderd euro; het reinigen van de luchtinlaat iets meer.