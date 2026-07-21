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Opgehoogde occasion voor een prikkie: met een vakantiebaan kun je deze auto al betalen

Heb je een krap budget, maar wil je wel een stoere crossover als occasion rijden? Voor het geld van een nieuwe elektrische bakfiets rijd je al een Rover Streetwise.

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Er is wel een reden dat deze Rover Streetwise zo betaalbaar is. Het model verscheen in 2003 en was eigenlijk een Rover 25 met een verhoogd onderstel, extra kunststof beschermranden en een stoerder uiterlijk. Alleen was hij zijn tijd vooruit en verkocht niet goed. In de video hierboven legt Sjoerd van Bilsen uit hoe deze occasion zijn concurrenten wist te overtuigen.

Rover Streetwise: goedkope occasion met stoer randje

Hoewel de Rover Streetwise een opvallende occasion is, bleef de vraag altijd beperkt. Dat heeft vanzelfsprekend invloed op de restwaarde. Tel daar het verdwenen dealernetwerk, het bescheiden imago en de onbekendheid van het model bij op, en je begrijpt waarom de prijzen laag zijn gebleven. Het resultaat: een vanafprijs van ruim duizend euro. Minder dan veel gebruikte scooters.

Voor dat geld krijg je een verrassend prettige auto. Dankzij het relatief lage gewicht voelt de Rover Streetwise vlot aan en de besturing reageert direct. De meeste occasions hebben een 1,4-, 1,6- of 1,8-liter benzinemotor, terwijl ook de 2,0-liter turbodiesel af en toe opduikt. Vermogens verschillen per uitvoering tussen 83 en 115 pk. Het onderstel is bovendien 10 millimeter hoger dan dat van de Rover 25, waardoor je makkelijker over verkeersdrempels en slechte wegen rijdt.

Verder maakt het uiterlijk van de occasion hem bijzonder. De zwarte kunststof delen rondom de auto, de dakrails en de grotere wielen geven de Rover Streetwise een stoere uitstraling. Vanbinnen is duidelijk te zien dat de basis uit de jaren 90 stamt, maar het interieur oogt netjes en is overzichtelijk ingedeeld.

Let hierop bij een gebruikte Rover Streetwise

Een lekkende koppakking is de bekendste kwaal van de Rover Streetwise. Door oververhitting begeeft deze het relatief snel. Controleer de oliedop op witte of beige drab en inspecteer het koelvloeistofreservoir op sporen van olie. Daarnaast is de radiateur gevoelig voor corrosie. Het Rover K-Series-motorblok heeft een relatief klein koelsysteem en daarom kan het koelsysteem de warmte onvoldoende afvoeren. Zelfs een klein koelvloeistoflek kan hierdoor snel tot een kapotte motor leiden. Vraag of de pakking van de occasion al eens is vervangen door een gemodificeerde Multi-Layer Steel (MLS) pakking met metalen centreerpinnen.

Zoveel kost een occasion

Wij vonden ditmaal een Rover Streetwise voor 1.299 euro. Deze occasion komt uit 2005 en heeft 157.655 kilometer op de teller. Het is een auto met het 1,8-liter benzinemotorblok en een automatische transmissie. Als je per se een handbak wilt kun je voor een paar honderd euro al een exemplaar kopen. Dit grijze model koop je in het Noord-Brabantse Goirle.