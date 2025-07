Deel dit: Share App Mail Tweet

Spotgoedkope occasion uit Rusland is een beul in het terrein

Tegenwoordig zien veel auto’s er groot en stoer uit, maar stellen ze in het terrein weinig voor. Bij de Russische Lada Niva-occasion is dat precies andersom.

De Niva oogt in eerste instantie als een doodgewone, ietwat verouderde hatchback. Goed, hij staat wat hoog op zijn wielen, maar daar lijkt alles wel mee gezegd. Toch is dit een zeer capabele 4×4.

Lada Niva als capabele offroader

Anders dan veel andere 4×4’s, maakt de Lada geen gebruik van een ladderchassis. Dat is een stevige chassisconstructie waarbij de koets bovenop het onderstel is geplaatst. De Suzuki Jimny, een ander klein terreinwagentje, maakt daar wel gebruik van. Beide auto’s schitteren in de onderstaande Occasion Battle.

Ondanks zijn zelfdragende carrosserie, die gangbaarder is bij gewone personenauto’s, moet je de Lada Niva niet uitvlakken op het onverhard. Het autootje is immers bewapend met een robuust vierwielaandrijfsysteem, lage gearing, een vast te zetten middendifferentieel en korte overhangen.

Betaalbaar als occasion

Ondanks zijn kwaliteiten in de blubber, kost de Niva niet bijzonder veel als tweedehandsje. Het aanbod dat nu op verkoopsite Gaspedaal te vinden is, kost tussen de 4.000 en 10.000 euro.

Het interieur van de Lada Niva. (Afbeelding: Noël van Bilsen) Het interieur van de Lada Niva. (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Al die exemplaren hebben een bouwjaar van na de eeuwwisseling, maar in de basis is de Lada Niva al veel ouder. Het Russische 4×4’tje stamt uit de jaren zeventig en is sindsdien amper gewijzigd. Vandaar zijn retro uiterlijk.

Traag en spartaans

Het nadeel is dat zijn rij-eigenschappen daardoor ook nog wat middeleeuws aanvoelen. Ga je voor een Niva, dan kun je rekenen op een heel indirect stuurgevoel, veel kabaal en remmen die weinig vertrouwen bieden.

Erg vlot is de occasion overigens ook niet. Sinds de jaren negentig is de Lada Niva voorzien van een 1,7-liter viercilinder die slechts 82 pk produceert. Om de 0 tot 100-tijd te klokken moet je de kalender erbij pakken. Maar ach, dat heeft ook zo z’n charme, toch?