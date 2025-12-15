Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze occasion hoef je niet je spaarvarken te plunderen, maar heb je wel een sportieve coupé

De Nissan 350Z is een aantrekkelijke keuze als je een sportcoupé zoekt die betaalbare emotie biedt. Echt nette exemplaren beginnen schaarser te worden, maar je kunt nu nog genoeg occasions vinden.

Een Nissan 350Z is duidelijk als moderne sportcoupé neergezet en door zijn achterwielaandrijving, lage zwaartepunt en grote spoorbreedte rijdt hij zeer serieus goed en biedt hij veel beleving. Je zou de Nissan als een toegankelijke rijmachine kunnen bestempelen, want duur is-ie als occasion zeker niet.

Nissan 350Z is een pure sportauto

De 350Z beschikt over een 3,5-liter V6 die 280 of 313 pk levert. Hij beschikt verder over een directe gasrespons en een karaktervol geluid, waarbij het blok krachtig doortrekt en op hogere toeren echt tot leven komt. De handgeschakelde zesbak schakelt stevig maar precies. Er was ook een vijftrapsautomaat beschikbaar.

Daarbij heeft het model een strak, typisch jaren-2000 design met korte overhangen en brede heupen. Nissan benadrukte destijds vooral de pure rijdynamiek van de Nissan 350Z; een sportauto zonder overbodige franje, gericht op balans en sensatie.

Aandachtspunten van de occasion

Technisch is de Nissan 350Z behoorlijk sterk. Zijn motor is degelijk, al hebben de vroegste bouwjaren soms last van olieverbruik, dus is een sluitende onderhoudshistorie belangrijk. Controleer ook tijdens een testrit wat de staat van de ophangingsrubbers en draagarmen is. Bij slijtage rijdt de occasion onrustig of instabiel rechtuit.

Verder verdient de uitlaat van de Nissan 350Z extra aandacht vanwege roestvorming. Een ander klein punt bij de occasion is dat de kofferklepveren na verloop van tijd hun kracht verliezen.

Nissan 350Z-occasion

Er staan op dit moment dertien Nissan 350Z-occasions te koop op gaspedaal.nl. De prijzen van deze modellen liggen tussen 9.999 en 35.950 euro. Lagere prijzen betekenen meestal hoge tellerstanden of een auto met automaat (je wil de handgeschakelde versie). Duurdere modellen hebben tellerstanden onder 100.000 kilometer en verkeren in zeer nette staat.