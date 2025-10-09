Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit sportieve occasion-bommetje is betaalbare eerste auto

Bij een hete hatchback denk je misschien niet direct aan de kleinste telg van Renault. Toch bewijst de Renault Twingo RS dat sportieve occasions ook in dwergformaat bestaan.

De Renault Twingo RS is het ondeugende broertje binnen de Renault-familie: compact van stuk, maar met een hart dat klopt op sportieve toeren. Onder de kap ligt een hoogtoerige motor die uitnodigt om richting de rode lijn te jagen, terwijl het onderstel is geslepen voor bochtenpret. Geen overdreven cijfers of brute spierballen, maar een kleine occasion met een grootse dosis karakter.

Techniek van de Renault Twingo RS

De Renault Twingo RS heeft een atmosferische 1,6-liter viercilinder die 133 pk levert. Het blok produceert daarnaast 160 Nm aan koppel en stuurt zijn kracht naar de voorwielen. Schakelen doe je met een handgeschakelde vijfbak, en de motor laat zich tot 7.000 toeren per minuut doortrekken.

Deze compacte sportieveling weegt net iets meer dan duizend kilo en komt daardoor vlot vooruit. De standaardsprint naar 100 km/h duurt 8,7 seconden en de topsnelheid ligt op 201 km/h. Daarnaast konden kopers optioneel kiezen voor het ‘Pack Chassis Cup’. Daarmee werd de occasion 4 millimeter verlaagd en kreeg hij een 40 procent stijvere vering dan de standaardversie.

Aandachtspunten van een Renault Twingo RS-occasion

Motorisch zit de Renault Twingo RS sterk in elkaar. Er zijn relatief weinig pijnpunten, al geven de bobines weleens de geest. Eerder schreven we al een koopwijzer over deze occasion.

Het onderstel is unieker dan dat van een gewone Twingo, waardoor vervangingsonderdelen voor occasions duurder uitvallen.

Kentekencheck Voor je een auto koopt, is het verstand om een kentekencheck te doen. Zo weet je of de kilometerstand klopt en hoeveel eigenaren een auto heeft gehad.

Gescheurde hoezen kunnen leiden tot fuseekogelspeling, wat een prijzige reparatie is: de complete draagarm moet dan worden vervangen. Let tijdens een proefrit verder op de gebruikelijke slijtage-onderdelen, want er is vaak steviger met deze auto’s gereden.

Het occasion-aanbod

Deze generatie Renault Twingo RS is op sites als gaspedaal.nl terug te vinden, al is het aanbod beperkt. Op dit moment staan er dertien exemplaren te koop. De prijzen beginnen rond de 3.500 euro voor een occasion met veel kilometers. Aan de bovenkant van het aanbod vinden we een ‘Gordini’-uitvoering met minder dan een ton op de teller, die ongeveer 17.500 euro kost.

