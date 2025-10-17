Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze sportieve occasion is een betrouwbare Italiaanse roadster

Aan Italiaanse roadsters kleeft het stigma dat ze niet betrouwbaar zijn, maar die vlieger gaat niet voor elke occasion op. De Abarth 124 heeft namelijk de betrouwbaarheid van een Japanner, met de stijl van een volbloed Italiaan.

De Fiat 124 kwam in 2016 op de markt, geïnspireerd op de originele 124 uit 1966. De Abarth 124 nam de reguliere 124 als basis en gooide daar nog eens een schep vermogen en sportiviteit bovenop. De betrouwbaarheid van een Japanner waar we het eerder over hadden, komt doordat de occasion werd gebouwd in dezelfde fabriek als de Mazda MX-5. Daarna werd hij naar Italië verscheept, waar Abarth hem verder afstemde op sportiever rijgedrag.

Abarth 124 als sportieve roadster

De Abarth 124 onderscheidt zich duidelijk van de gewone Fiat 124. De voor- en achterbumpers zijn agressiever vormgegeven, het plaatwerk heeft matzwarte accenten en achterop prijkt een dubbele uitlaat met vier eindpijpen. Ook de vering, besturing en remmen kregen bij de occasion een sportieve upgrade: Bilstein-schokdempers, Brembo-remmen en een mechanisch sperdifferentieel maken hem scherper dan de standaard 124.

Binnenin de Abarth 124 ademt alles Italiaanse performance. Sportstoelen met alcantara, aluminium pedalen en contrasterende rode stiksels versterken de sportieve sfeer. Onder de motorkap ligt een geblazen 1,4-liter viercilinder, die 170 pk produceert. Het schakelen gebeurt via een handgeschakelde zesbak of een zestrapsautomaat. Verder heeft de occasion altijd achterwielaandrijving. Dat alles zorgt voor een standaardsprint van 6,8 seconden en een topsnelheid van 232 km/h.

Aandachtspunten van de Abarth 124

Verschillende eigenaren melden defecte thermostaten, lekkende waterpompen en problemen met onderdelen van het koelsysteem, zoals het thermostaathuis. Kijk daarom bij een testrit van een Abarth 124-occasion of de auto te warm loopt of netjes op temperatuur blijft. We schreven eerder al een koopwijzer over de normale 124.

Let verder bij occasions op de gebruikelijke slijtageonderdelen: de Abarth 124 heeft scherpe rijeigenschappen en daarom slijten zaken als banden en remmen sneller. Check daarnaast op olielekkages in de motorruimte, want dat is ook een bekend probleem.

Hoeveel kost de Abarth 124 als occasion?

De Abarth 124 werd tot 2019 nieuw geleverd en is inmiddels een zeldzame verschijning. Op Gaspedaal.nl staan slechts tien exemplaren te koop. De prijzen variëren van ongeveer 28.000 tot 36.000 euro, afhankelijk van kilometerstand en uitvoering. Daarbij zeggen we wel direct dat alle tellerstanden laag liggen: alleen de goedkoopste heeft net iets meer dan een ton op de klok. De anderen hebben 16.000 tot 56.000 kilometer op de teller.

