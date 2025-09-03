Deel dit: Share App Mail Tweet

Sportieve elektrische occasion is een jaar oud en schreef 40 procent af

Gemiddeld genomen schrijven elektrische auto’s meer af dan brandstofmodellen. Zo vinden we een Abarth 500e uit 2024 die voor bijna 40 procent minder te koop staat dan zijn nieuwprijs. Daardoor is de occasion wellicht aantrekkelijk.

Sommige auto’s schrijven nou eenmaal harder af dan ander. De Suzuki Jimny – en deze negen andere auto’s – schrijven het minst af. De Citroën C4 daalde wel flink in waarde.

Afschrijving van de occasion

Nu vinden we een Abarth 500e, die als eerste toelatingsdatum 14 augustus 2024 heeft, voor 23.900 euro. De catalogusprijs van deze sportieve elektrische auto bedraagt 38.190 euro. Zijn kilometerstand is slechts 12.427.

De Abarth 500e

In bovenstaande video laat Autovisie-redacteur Dries van den Elzen zien dat de kleine elektrische auto erg leuk is om te rijden. Ondanks zijn vermogen van 155 pk, dat bepaalt niet veel is in het elektrische tijdperk, is hij snel genoeg. Mede doordat de Abarth 500e 1.310 kg weegt.

Met het 42,2 kWh-accupakket belooft Abarth een range van 265 kilometer. Dat is beperkt, maar voor een sportieve stadsauto veelal voldoende. Snellader kan hij met 85 kW. Hierdoor laad je bij Fastned van 10 naar 80 procent in een half uur.

De gevonden occasion. (Afbeelding: AutoTrack) De gevonden occasion. (Afbeelding: AutoTrack)

De Abarth 500e is wel degelijk anders dan de Fiat-variant. Zo is de spoorbreedte met 60 millimeter vergroot, de wielbasis 24 millimeter opgerekt en werd het accupakket naar achter geschoven zodat er gewicht meer op de achteras leunt. Combineer dat met een set sportieve banden en stuggere veren en dempers en je hebt een heerlijke kleine stuurmans-EV.

Het grootste nadeel van de Abarth 500e was zijn prijs. Ook als occasion is hij niet goedkoop, maar door zijn afschrijving is hij een stuk aantrekkelijker.