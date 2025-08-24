Deel dit: Share App Mail Tweet

Hot hatch met modern uiterlijk is nu een betaalbare occasion

De Renault Megane RS is een hete hatchback voor echte liefhebbers. Als occasion is hij veelal goedkoper alternatief dan zijn concurrenten.

De driedeurs coupé begint langzaam ouder te worden, maar komt nog steeds aardig mee met het huidige aanbod hete hatchbacks. Verder is de techniek over het algemeen betrouwbaar en is de Megane RS (ook als occasion) scherp geprijsd. De nieuwste RS heeft het motorblok dat ook in de Alpine A110 ligt.

De techniek van de Renault Megane RS

Onder de motorkap van de Renault Megane RS vinden we een 2,0-liter viercilindermotor met turbolader terug. Standaard produceert hij 250 pk, maar de R.S. Trophy maakt daar 265 pk van. De Phase II heeft standaard 265 pk. De speciale editie R.S. 275 Trophy heeft 275 pk.

De Renault Megane RS heeft altijd een handgeschakelde zesversnellingsbak en voorwielaandrijving. Als de occasion in combinatie met het Cup-onderstel gekocht werd, kwam de auto ook met een mechanisch sperdifferentieel.

De aandachtspunten van een Renault Mégane RS-occasion

Let er bij een testrit op dat de versnellingsbak soepel moet schakelen. Als hij hapert of haakt, is dat misschien een voorbode van slijtage of andere mechanische problemen. Verder hebben sommige eigenaren in het verleden melding gemaakt van een afbrekende bevestigingsbout, van de versnellingsbaksteun. Preventief vervangen is goedkoper dan de gevolgschade herstellen. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Megane RS schreven.

Check verder bij een testrit of de banden wel gelijkmatig slijten, want anders staan de wielstanden mogelijk verkeerd. Een andere zaak die vaker voorkomt bij Renault Megane RS-occasions is slijtage aan veerpootlagers en fuseekogels. Hierbij is het vaak noodzakelijk om de fuseekogel inclusief draagarm te vervangen, wat een dure operatie is.

Deze occasion

Wij vonden deze grijze Renault Megane RS, uit bouwjaar 2010, in het Overijsselse Steenwijk. De occasion heeft 181.581 kilometers aan ervaring en kost (een relatief goedkope) 10.990 euro. De catalogusprijs van de 250 pk sterke bolide was 37.750 euro.

