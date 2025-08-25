Deel dit: Share App Mail Tweet

Unieke sportauto met V10 is een brute cabrio-occasion

De Dodge Viper is een unieke bruut in het Amerikaanse autolandschap. Waar andere sportauto’s in de VS een V8 meekregen, doet deze ‘slang’ het met een gigantische V10. Wat de occasion in verfijning mist, compenseert hij met kracht.

Het motorblok van de Dodge Viper was eigenlijk voor kleine vrachtwagens bedoeld, maar werd met hulp van Lamborghini geschikt gemaakt voor deze auto. Aanvankelijk werd de Viper hier alleen onder de naam Chrysler verkocht, maar vanaf de tweede generatie kwam ook de Dodge-versie naar Nederland.

De techniek van de Dodge Viper

Van de tweede generatie Dodge Viper zijn er twee modellen gemaakt: de RT/10 en de GTS. Beide modellen beschikken over de gigantische ongeblazen 8,0-liter V10. Deze levert normaal gesproken 456 pk, maar in de ACR-varianten van beide modellen is dit getal opgekrikt naar 466 pk.

Alle versies van de Dodge Viper beschikken over achterwielaandrijving. Een ander gemeenschappelijk kenmerk van deze occasions is de handgeschakelde zesbak.

De aandachtspunten van een Dodge Viper-occasion

Door het monsterachtig grote motorblok is de Viper een extreem onzuinige jongen. Het gebruik van de Dodge Viper is in stadsverkeer officieel 1 op 4,7. Youtuber Doug DeMuro haalde deze cijfers niet.

Wat potentiële kopers van de Dodge Viper mogelijk afschrikt, is de goedkope interieurafwerking. Daarnaast haalt de Viper een topsnelheid van zo’n 300 km/h, maar dat gaat niet goed samen met de matige aerodynamica op hoge snelheid. Ook heeft de auto nauwelijks elektronische hulpmiddelen en bestraft daardoor overmoedige bestuurders.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze beige Dodge Viper RT/10, uit bouwjaar 2002, in het Noord-Hollandse Alkmaar. Het is helaas geen GTS, zoals Autovisie-redacteur Peter Hilhorst in de video hierboven rijdt, maar het aanbod van Vipers in Nederland is nu eenmaal zeer beperkt. De occasion beschikt over een Targa-dak en heeft een schamele 19.911 kilometers afgelegd. Erg lekker om het staartje van de zomer volop mee te benutten.

Van de zes modellen die nu te koop staan is dit de op een na goedkoopste Dodge Viper, wat uitkomt op 54.895 euro. De catalogusprijs is niet precies bekend, maar vergelijkbare modellen kostten nieuw in de Verenigde Staten omgerekend ongeveer 50.000 euro.

