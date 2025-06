Deel dit: Share App Mail Tweet

Speelse hatchback is betaalbare occasion, maar let op

Je zoekt een speelse hatchback, met voldoende karakter. Als je het daarnaast zat bent om in de Duitse stal te kijken, is de Franse slag misschien iets voor je. Denk bijvoorbeeld aan een Peugeot 208-occasion waarbij je wel goed op moet letten. Sommige motoren zijn namelijk erg berucht.

Dat de 207 als occasion betrouwbaarder was dan zijn voorgangers was nooit zijn probleem, maar de styling en rijeigenschappen gaven, op zijn zachtst gezegd, gemengde reacties. De Peugeot 208 brengt in 2012 het merk weer terug bij zijn oude kernwaarden met een zwierige stijl en leuke rijeigenschappen.

Techniek van de Peugeot 208

Als je een Peugeot 208-occasion op benzine wil rijden is er aanbod genoeg. De kleinste opties zijn de driecilinder 1,0-liter VTi (68 pk), 1,2-liter VTi (82 pk) en de latere geblazen of atmosferische 1,2-liter PureTech (68-110 pk). Een slagje groter zijn er ook verschillende viercilinders: de 1,4-liter VTi (95 pk), 1,6-liter VTi (120 pk) en 1,6-liter THP-turbomotor (155-165 pk). De GTI-versie maakt ook gebruik van dit laatste blok, maar dan met 200 tot 208 pk. De diesels zijn allemaal viercilinders en hebben een cilinderinhoud tussen 1,4 en 1,6-liter 68-120 pk).

De benzinemotoren zijn verbonden met een handgeschakelde vijf- of zesversnellingsbak. Alleen occasions met de sterkste turbomotoren hebben de zesbak. De 1,6-liter VTi is verder verkocht met een viertrapsautomaat en de atmosferische 1,2-liter PureTech is verkocht met een gerobotiseerde vijfbak. De turbo-variant hiervan beschikt soms ook over een zestrapsautomaat en de diesels hebben een handgeschakelde vijf- of zesversnellingsbak. Ook zij zijn soms uit de fabriek geleverd met een gerobotiseerde versnellingsbak.

Aandachtspunten van een Peugeot 208-occasion

Bij occasions is het vooral oppassen geblazen als je een model uit de vroegste bouwjaren (2012 en 2013) voor je hebt. Vooral deze auto’s kunnen last hebben van haperende elektronica en vastlopende touchscreens. Een nieuw beeldscherm is duur, dus check of alles vloeiend werkt. Lees hier de koopwijzer die we eerder schreven over de Peugeot 208.

Peugeot 208’tjes uit de vroegste bouwjaren hebben sowieso een mindere naam als het om betrouwbaarheid gaat. Zo hebben de oudere 1,6-liter THP-blokken vaker last kettingslijtage, inwendige vervuiling en defecte bobines. Dit ga je niet van tevoren kunnen controleren en zorgt mogelijk op de lange termijn voor forse kosten.

Verder is het bekend dat de 1,4 en 1,6-liter VTi-blokken in occasions nog weleens een flinke slok olie lusten. Verder hebben de 1,2-liter PureTech blokken een erg beruchte reputatie als het om betrouwbaarheid gaat, dus probeer die modellen kun je beter mijden. Dieselen kan ook. Dat blijkt zelfs de degelijkste motorisering in deze occasion. De aandrijflijn is natuurlijk alleen aantrekkelijk als je veel rijdt.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze witte Peugeot 208 (met het 1,4-liter HDi diesel-motorblok), in het Zuid-Hollandse Vlaardingen. We hebben expres naar een latere occasion gekeken, vanwege de betrouwbaarheid en daarom hebben we ook de benzine-versies laten staan. Dit model komt uit 2015, heeft 169.436 kilometer op de klok en kost 5.500 euro. De catalogusprijs bedroeg 20.376 euro.

