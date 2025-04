Deel dit: Share App Mail Tweet

Moderne en speelse crossover is nu een toegankelijke occasion

Het compacte crossover-segment is een druk speelveld en er is voor iedereen wel wat. Maar niet iedere occasion is even betrouwbaar en biedt zoveel rijplezier als de Mazda CX-3.

De Mazda CX-3 komt in 2015 op de markt. De crossover weet zo compact te blijven als een hatchback, maar dan met een lekker hoge instap. Daarnaast stuurt de auto strak en als occasion is de Japanner zeer degelijk gebleken.

Eigenschappen van de Mazda CX-3

De Mazda CX-3 heeft een relatief grotere cilinderinhoud dan de andere auto’s in zijn segment. De benzinevariant is namelijk 2,0-liter (120 of 150 pk) groot. Daarnaast is er een turbodieselvariant met een cilinderinhoud van 1,5-liter (105 pk en 270 Nm), die in 2018 vervangen wordt door een 1,8-liter variant (116 pk en 270 Nm). Alle bovengenoemde motoropties zijn verder viercilinders.

Standaard heeft de crossover voorwielaandrijving, maar soms kom je ook een vierwiel-aangedreven occasion tegen. Daarnaast zijn er bij verschillende motoropties een handgeschakelde zesversnellingsbak of zestraps-automaat beschikbaar. Het rijplezier is verder één van de kernwaarden van Mazda. Daar moet de onafhankelijke voorwielophanging en een semi-onafhankelijke achterwielophanging voor zorgen.

Aandachtspunten van bij een occasion

We stelden al eerder dat de Mazda CX-3 een betrouwbare occasion is, dus er zijn weinig aanmerkingspunten te benoemen. Daarentegen lekt de airco-condensor weleens, waardoor de airco niet meer werkt. Lees hier de koopwijzer die we eerder schreven over de CX-3.

Verder is de SkyActiv-techniek, die op de Mazda CX-3 zit, ontwikkeld voor verschillende doeleinden, maar ook om inlaatvervuiling tegen te gaan. Toch kun je dit, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, weleens bij een occasion terugvinden. Helaas is dit niet makkelijk te controleren bij aankoop. Een ander kleiner probleem dat zich vaker voordoet is: Een niet-werkend start-/stopsysteem ligt verder meestal aan een onvoldoende opgeladen of versleten accu.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze grijze Mazda CX-3, uit 2016, in het Friese Drachten. Het gaat om een model met een 2,0-liter benzine-motorblok (120 pk), handgeschakeld, met 132.615 kilometers (zonder s) aan ervaring. De vraagprijs betreft 13.450 euro, terwijl de catalogusprijs 24.934 euro was. Wij kozen voor deze auto omdat het een model in een nette staat betreft, met minder dan 150.000 kilometer op de teller. Vergelijkbare modellen worden meestal vanaf 15.000 euro aangeboden.