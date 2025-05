Deel dit: Share App Mail Tweet

Speelse crossover is de betrouwbare occasion die je wil

Soms hangen er stereotypen aan automerken en modellen om een reden. Neem bijvoorbeeld de Toyota C-HR, een occasion die uitblinkt in de betrouwbaarheid waar het merk zo om bekendstaat.

Van 2016 tot 2023 maakt de succesvolle C-HR het zijn concurrentie in ons land lastig. De crossover moet een hogere coupé voorstellen, met minder voorspelbaarheid en meer rijplezier. Het design beaamt die ambitie en op het gebied van techniek is de Japanse occasion één van de betrouwbaarste auto’s die je kunt kiezen.

Techniek van de Toyota C-HR

De C-HR heeft altijd een viercilinder-benzinemotor. Bij vroege occasions kun je de geblazen 1,2-liter (116 pk) en de atmosferische 1,8-liter hybride (122 pk, 163 Nm) terugvinden. Vanaf de facelift staat de krachtigere 2,0-liter hybride (184 pk, 202 Nm) in de prijslijst.

De Toyota C-HR heeft voorwielaandrijving of vierwielaandrijving. Dat laatste tref je alleen op occasions met de 1,2-liter. Deze variant verbindt het motorblok met een handgeschakelde zesversnellingsbak of een CVT-automaat. De hybrides hebben altijd een automatische transmissie en een trekgewicht van 725 kilo. De 1,2-liter mag dan wel weer 1.100 tot 1.300 kilo trekken.

Hier let je op bij een Toyota C-HR-occasion

Zoals alle direct ingespoten turbomotoren komt er soms bij de 1,2-liter turbomotor inwendige vervuiling voor, maar dat kun je niet zomaar bij een testrit opmerken. De gehybridiseerde viercilinders zijn bij de occasion, mits regelmatig onderhouden, probleemloos. Lees hier de koopwijzer die we eerder schreven over de Toyota C-HR.

Een onhandige, maar overkomelijke Toyota C-HR-hybridekwaal is een lege 12V-startaccu. Dit komt vooral voor bij occasions die veel korte afstanden afleggen. Het remsysteem van de hybrides slijt mogelijk door een gebrek aan gebruik. Pas op voor vastzittende remblokken en verroeste remschijven.

Deze specifieke occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze witte Toyota C-HR (uit 2020), in het Utrechtse Waverveen. De occasion heeft de 2,0-liter hybride-motorisering en 179.741 kilometer op de klok staan. De vraagprijs is 16.455 euro, terwijl de catalogusprijs 33.545 euro bedroeg.

