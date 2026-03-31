Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze eigenwijze en speelse sportieve crossover is als occasion best bereikbaar

Wie een sportieve auto wil, hoeft met de eerste generatie Mini Countryman JCW geen onpraktische occasion te kopen. Deze auto combineert beide aspecten met een speels ontwerp.

De occasion heeft alles wat je als autoliefhebber van een compacte crossover kunt wensen. Vierwielaandrijving voor extra grip, een krachtige turbomotor en voldoende bagageruimte. Bovendien oogt de Countryman JCW veel stoerder dan de bekende hatchback van het merk.

Mini Countryman JCW: praktische sportieveling met vierwielaandrijving

De Countryman was een belangrijke stap voor Mini, want het was de eerste SUV-achtige auto van het merk. De John Cooper Works (JCW)-versie vormt de sportiefste uitvoering van het gamma. Onder de motorkap van de occasion ligt een 1,6-liter viercilinder turbomotor met 218 pk. Daarmee sprint de compacte crossover in 6,9 seconden naar 100 km/h en hij heeft een topsnelheid van 228 km/h. Verder beschikt deze Mini Countryman JCW altijd over vierwielaandrijving, in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak of een zestrapsautomaat.

Een Mini Countryman JCW is niet alleen sportief, maar combineert dat met dagelijks gemak. Het onderstel is steviger dan bij de reguliere Countryman-occasions, maar blijft comfortabel genoeg voor lange ritten. Binnenin valt meteen het typische Mini-interieur op. Een grote ronde teller, opvallende schakelaars en een speels dashboard geven het interieur een eigen karakter.

Tegelijkertijd biedt de Countryman meer ruimte dan andere Mini-modellen. Achterin passen twee volwassenen prima en de bagageruimte is met 350 liter groot genoeg voor koffers of wintersportspullen.

Zoveel kost een occasion

Wie op zoek gaat naar een Mini Countryman JCW merkt dat de prijzen van occasions inmiddels vriendelijk zijn. Die variëren namelijk tussen 10.000 en ruim 26.000 euro. Er staan 25 tweedehandsmodellen te koop, waarvan wij deze kozen: een zwart exemplaar uit 2014, met een relatief lage tellerstand van 90.524 kilometer. Hij kost 17.950 euro en staat in het Overijsselse Deventer te koop.

Aandachtspunten van een Mini Countryman JCW

De belangrijkste aandachtspunten bij de Mini Countryman JCW zijn de koppeling en het tweemassavliegwiel. Deze zijn namelijk slijtagegevoelig. Symptomen hiervan zijn trillen, slippen of een brandlucht van de koppeling. Het probleem doet zich vooral bij de eerste bouwjaren voor en is na 2013 opgelost. Meer aandachtspunten van deze occasion vind je in de koopwijzer.