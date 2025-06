Deel dit: Share App Mail Tweet

‘Spannend’ kun je deze 10.000 euro kostende occasion niet noemen

Vierdeurs sedans uit de mode? Misschien, maar niet iedereen wil hoog zitten, natuurlijk. Dus gaan we op zoek naar een fijne, betrouwbare, comfortabele sedan als occasion. Ons budget is maximaal 10.000 euro.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Een sedan dus, een middenklasser uit het D-segment, maar dan niet een van de usual suspects, zoals de Ford Mondeo of Volkswagen Passat. Dinsdag bespraken we de Mazda 6 en vandaag komt de Toyota Avensis aan bod.

Toyota Avensis (2009 – 2015)

De Avensis is een echte Toyóta, met alles waarvoor het merk staat. Stap in en bekijk het keurig afgewerkte dashboard. De voorstoelen zitten prima, de rugleuning is wel wat vlak, maar ach… dat snelle bochtenwerk ga je niet doen.

Op de weg is hij ook mooi stil en heel comfortabel. De bagageruimte is niet de grootste prioriteit, maar met 509 liter is die wel heel ruim. Een 1,8 rijdt gemiddeld 1 op 11 á 12. Het kwaliteitsniveau van het merk onderstreept dat dit een auto is om vele jaren plezier van te hebben.

Neem bijvoorbeeld de grijze 1,8 automaat ‘Business’ (2011, 133.000 km) voor € 9.799 bij een autobedrijf in Boxtel.

Let hierop bij deze occasion

Het kan bij de Avensis een keer voorkomen dat de elektrisch bediende parkeerrem niet wil loskomen. Lastig, maar in de auto is een noodvoorziening aangebracht, met een inbussleutel is de hele handrem zo los te maken, dan rijdt de auto in elk geval weer.

Bij zeer hoge kilometerstanden kunnen de lagers in de handgeschakelde versnellingsbak aan hun einde komen. Toyota lost dit – via de dealer, uiteraard – met heel veel coulance netjes op.