Sinds 1956 geeft deze occasion zijn merk een goede reputatie qua bouwkwaliteit, is dat verdient?

De lente staat voor de deur! Dat betekent dat klassiekers vaak weer duurder worden, nu ze uit de stalling mogen worden gehaald. Wie nu koopt, kan straks genieten van een mooie zondagsrit zonder de hoofdprijs te betalen. Het maximale budget is 10.000 euro, maar het liefste wil je natuurlijk wat geld overlaten voor onderhoud. Welke ‘occasion’ kun je het beste voor de lente halen?

Het occasionsaanbod is enorm. Bij een dealer, via verkoopsites en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Klassieke occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar klassiekers, waarmee je in maart alweer de weg op kunt. Voor maximaal 10.000 euro heb jij dan een bijzondere auto om mee te flaneren. Vind je deze Volvo Amazon-occasion niets? Bekijk dan de andere opties van afgelopen dinsdag en donderdag.

Volvo Amazon (1956 – 1970)

De Volvo Amazon is een stevige Zweedse klassieker met een tijdloos ontwerp en komt exact uit hetzelfde geboortejaar als Autovisie. De Volvo staat bekend om zijn degelijkheid, prettige stoelen en goede veiligheid voor zijn tijd. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan driepuntsgordels als standaard voor de voorste twee stoelen. Verder zorgt de ruime opzet van de occasion ervoor dat je makkelijk bij onderdelen kunt komen als er iets kapotgaat.

Voor ons budget van maximaal 10.000 euro kun je momenteel zeven occasions vinden. Daarmee heeft de Volvo Amazon duidelijk het grootste tweedehandsaanbod van de drie, maar dat is nog steeds niet veel. De goedkoopste projectauto kost 2.500 euro, maar wij kozen voor deze mooie grijze ‘131’ uit 1964. Hij heeft 37.081 kilometer op de klok en wordt in het Gelderse Oosterbeek aangeboden voor 8.750 euro.

Technische aandachtspunten van een Volvo Amazon

Ook de Volvo Amazon is roestgevoelig, dus een uitgebreide inspectie op dit punt kan geen kwaad. Hij heeft zijn motorblok voorin liggen, waardoor hij minder koelproblemen dan de andere twee occasions heeft.

De motoren en techniek zijn verder betrouwbaar, maar controleer op olieverbruik en lekkages. Pakkingen vervangen kost meestal enkele honderden euro’s. Slijtage aan wielophanging en remmen komen door zijn iets hogere gewicht ook sneller voor, maar onderdelen zijn goed verkrijgbaar en betaalbaar. Een sluitende onderhoudshistorie is het belangrijkste bij deze auto.

Deze occasion is de beste koop

Een Sport Prinz is een zeldzame occasion en heeft een mooi uiterlijk, maar onderdelen zijn soms schaars en het aanbod is klein. Als je juist voor betaalbaarheid en eenvoud gaat kun je beter de Renault 8 kiezen. Helaas is hij iets minder betrouwbaar en ook hier is het aanbod klein. De Volvo Amazon biedt binnen ons budget een iets groter aanbod; dat combineert hij met degelijke techniek en goede veiligheid voor zijn tijd. Onze keuze? De Volvo Amazon: klassiek, betrouwbaar en klaar voor zorgeloze lente-ritten.