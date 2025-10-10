Deel dit: Share App Mail Tweet

Ook Saddam Hussein had deze inmiddels betaalbare luxe-occasion

Luxelimousines verliezen hun waarde razendsnel en dat bewijst de Mercedes 560 SEL ook. Hoewel de beste modellen tienduizenden euro’s kunnen kosten, staan de goedkoopste occasions te koop voor een studentenbudget.

De Mercedes 560 SEL was vanaf 1985 het vlaggenschip binnen de S-klasse van de W126-serie (tweede generatie). Die bleef van eind 1979 tot 1992 in productie. Met zijn 14 centimeter verlengde wielbasis en 5,5-liter V8 was dit de auto waar de elite van de jaren tachtig in rondreed. Ook Saddam Hussein liet zich in een 560 SEL verplaartsen. Hij had er zelfs drie in bezit.

Techniek en rijbeleving in de Mercedes 560 SEL

Deze occasion zette bovendien de toon voor hoe we vandaag naar topklasseauto’s kijken: comfortabel, stil en met een ontzagwekkende uitstraling. Onder de imposante kap van de Mercedes 560 SEL ligt een atmosferische 5,5-liter V8 met 279 pk en 430 Nm. De occasion heeft een viertrapsautomaat en achterwielaandrijving. Van 0 tot 100 km/h sprint de 560 SEL in 7,2 seconden en zijn topsnelheid ligt op 240 km/h. Voor een oudere auto van 1.845 kilo zijn dat goede prestaties.

De besturing is licht, de vering soepel, de cabine sereen. Dankzij stalen veren voor en automatische niveauregeling achter zweef je over het asfalt. In het interieur zie je direct dat de prioriteit op comfort lag: hout, leer en een zee aan ruimte. Zelfs achterin konden passagiers genieten van elektrisch verstelbare en verwarmde stoelen.

De Mercedes 560 SEL was het eerste model van het merk zonder chromen bumpers, wat een gewaagde stap was destijds. Verder werd hij door ontwerper Bruno Sacco voorzien van een tijdloos lijnenspel. Je ziet dat het een oude auto is, maar zijn uiterlijk is wel vrij strak en gestroomlijnd. Bovendien introduceerde deze generatie diverse veiligheidsinnovaties voor Mercedes: gordelspanners, verbeterde kreukelzones, airbags en later zelfs tractiecontrole.

Aandachtspunten van de occasion

Toch is ook deze statige Benz niet heilig. Roest is een risico bij de dorpels en wielranden van de Mercedes 560 SEL, terwijl de hydraulische niveauregeling gevoelig is voor lekkage. Check daarom bij een testrit of dit systeem goed in hoogte verstelt.

(Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Henk Grooten) (Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Henk Grooten) (Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Henk Grooten) (Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Henk Grooten)

(Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Henk Grooten) (Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Henk Grooten) (Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Henk Grooten) (Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Henk Grooten)

De elektronica in deze occasion is eenvoudig vergeleken met moderne Mercedessen, maar onderdelen worden schaarser en prijzig. Het motorblok van de Mercedes 560 SEL is ijzersterk, mits goed onderhouden en regelmatig gevoed met verse olie. Controleer dus de onderhoudshistorie.

Het aanbod aan Mercedes 560 SEL-occasions

Op Gaspedaal.nl staan op dit moment elf modellen van de Mercedes 560 SEL te koop. Het prijsverschil is sterk tussen deze occasions: zo hangt aan de duurste een prijskaartje van 45.000 euro, terwijl de goedkoopste een krappe 5.500 euro moet opleveren. Mooie modellen met relatief lage tellerstanden staan te koop voor rond de 20.000 euro. Wie kiest voor een goed exemplaar, rijdt in een stuk autohistorie met het comfort van een moderne limousine.

